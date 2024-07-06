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Hana Khalil deixa de ser vegana e explica: 'Viver em desconforto não estava sendo saudável'

Influencer conta que deixou o estilo de vida por causa de intolerância intestinal e deficiência de vitamina B12 e ferro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 08:45

Em foto colorida,mulher posa com look de frio Hana Khalil conta que sentia desconforto na barriga depois de cada refeição
Em foto colorida,mulher posa com look de frio Hana Khalil conta que sentia desconforto na barriga depois de cada refeição Crédito: Reprodução/Instagram
A influencer Hana Khalil, 28, não é mais vegana. Depois de apoiar e incentivar o veganismo nas redes nos últimos nove anos, ela contou que precisou abrir mão do estilo de vida por causa de intolerância intestinal e deficiência de vitamina B12 e ferro. "O meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente", começou a ex-BBB da 19ª edição.
Hana ainda contou que sentia desconforto na barriga depois de cada refeição, além de "gases descontrolados e diarreia". Ela afirmou que procurou várias nutricionistas para resolver o problema: "Comecei a seguir planos alimentares. Ainda que eu seguisse fielmente, não tomasse nenhuma bebida gaseificada, nada que pudesse alterar minha digestão, eu não conseguia. Os mesmos efeitos".
Ela então anunciou a sua decisão de deixar o veganismo e explicou: "Não quero estimular ninguém a deixar o veganismo. Mas, para mim, viver em desconforto não estava sendo saudável".
Em carta, Hana Khalil detalha os problemas que teve durante nove anos de veganismo
Em carta, Hana Khalil detalha os problemas que teve durante nove anos de veganismo Crédito: Reprodução/Instagram
Por fim, Hana ressaltou que resolveu contar a sua experiência para manter a honestidade com seus seguidores. "Essa carta é um relato pessoal e individual, que nada resume as demais. Só compartilhei para ser honesta e transparente com vocês sobre aspectos da minha vida que acho justo dividir.

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