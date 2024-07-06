Hana Khalil deixa de ser vegana e explica: 'Viver em desconforto não estava sendo saudável'

Em foto colorida,mulher posa com look de frio Hana Khalil conta que sentia desconforto na barriga depois de cada refeição Crédito: Reprodução/Instagram

A influencer Hana Khalil, 28, não é mais vegana. Depois de apoiar e incentivar o veganismo nas redes nos últimos nove anos, ela contou que precisou abrir mão do estilo de vida por causa de intolerância intestinal e deficiência de vitamina B12 e ferro. "O meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente", começou a ex-BBB da 19ª edição.

Hana ainda contou que sentia desconforto na barriga depois de cada refeição, além de "gases descontrolados e diarreia". Ela afirmou que procurou várias nutricionistas para resolver o problema: "Comecei a seguir planos alimentares. Ainda que eu seguisse fielmente, não tomasse nenhuma bebida gaseificada, nada que pudesse alterar minha digestão, eu não conseguia. Os mesmos efeitos".

Ela então anunciou a sua decisão de deixar o veganismo e explicou: "Não quero estimular ninguém a deixar o veganismo. Mas, para mim, viver em desconforto não estava sendo saudável".

Em carta, Hana Khalil detalha os problemas que teve durante nove anos de veganismo Crédito: Reprodução/Instagram