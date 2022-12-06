Guta Stresser posta story sobre 'A Grande Família' e diz: 'me achava horrorosa'

Guta Stresser publicou uma série de storys relembrando "A Grande Família" Crédito: TV GLOBO / João Miguel Júnior / Divulgação

Nesta segunda-feira, 6, a atriz Guta Stresser publicou uma série de storys relembrando "A Grande Família", série em que ela interpretou Bebel. "Comecei a assistir desde o primeiro [episódio], no GloboPlay", disse no vídeo. "Gente, como eu dou risada desse programa. Para tudo que é bom demais", completou.

Em seguida, Guta comentou sobre como se via na época em que estreou no programa. "E como a gente é esquisito, né? Eu me achava horrorosa", disse rindo. "Cara, não tem como uma menina de 27 anos ser horrorosa".