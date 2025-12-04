Google divulga lista de novelas e séries que marcaram 2025

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:10
As novelas e séries que mais movimentaram a curiosidade do público em 2025 acabam de ser reveladas pelo Google e são reveladas em primeira mão pelo UOL.
O levantamento reúne os termos de TV e séries que mais cresceram em volume de buscas ao longo do ano, uma espécie de termômetro do que "esquentou" na internet entre janeiro e novembro. Os dados são de 1º de janeiro a 24 de novembro deste ano.
Confira o top 10:
1) Round 6
2) Monstro: A História de Ed Gein
3) Beleza Fatal
4) Os Donos do Jogo
5) Tremembé
6) Vale Tudo
7) Garota do Momento
8) A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário
9) Dias Perfeitos
10) Power Couple
O ranking integra o especial "Buscas do Ano", que destaca os termos que mais cresceram em volume de pesquisas, ou seja, os assuntos que mais aqueceram o interesse do público em 2025. Ele não indica necessariamente os conteúdos mais pesquisados no total do ano.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta