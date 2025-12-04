Televisão

Google divulga lista de novelas e séries que marcaram 2025

O levantamento reúne os termos de TV e séries que mais cresceram em volume de buscas ao longo do ano

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:10

“Round 6” retorna com o desfecho do jogo mortal que promete um prêmio milionário Crédito: Reprodução digital | Siren Pictures e Netflix

As novelas e séries que mais movimentaram a curiosidade do público em 2025 acabam de ser reveladas pelo Google e são reveladas em primeira mão pelo UOL.

O levantamento reúne os termos de TV e séries que mais cresceram em volume de buscas ao longo do ano, uma espécie de termômetro do que "esquentou" na internet entre janeiro e novembro. Os dados são de 1º de janeiro a 24 de novembro deste ano.

Confira o top 10:

1) Round 6

2) Monstro: A História de Ed Gein

3) Beleza Fatal

4) Os Donos do Jogo

5) Tremembé

6) Vale Tudo

7) Garota do Momento

8) A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário

9) Dias Perfeitos

10) Power Couple

O ranking integra o especial "Buscas do Ano", que destaca os termos que mais cresceram em volume de pesquisas, ou seja, os assuntos que mais aqueceram o interesse do público em 2025. Ele não indica necessariamente os conteúdos mais pesquisados no total do ano.

Este vídeo pode te interessar