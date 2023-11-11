  Globo tira influenciadores após críticas e coloca Paulo Vieira em especial de Roberto Carlos
Polêmica

Globo tira influenciadores após críticas e coloca Paulo Vieira em especial de Roberto Carlos

Humorista vai dividir o palco com o rei e trazer humor para programa tradicional de fim de ano da emissora carioca
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:01

A Globo retirou a ideia de ter influenciadores digitais participando do especial de Roberto Carlos. Para trazer humor ao show, a emissora escalou o ator Paulo Vieira, que vai dividir o palco com o rei durante suas canções.
No ano passado, John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos, participaram do especial como comentaristas. A ideia foi bastante criticada pelo público nas redes sociais, e a emissora abriu mão da aposta.
Paulo Vieira visita o ES para gravação da série
Paulo Vieira vai participar do especial de Roberto Carlos na Rede Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@paulovieira.oficial
O Especial Roberto Carlos vai ao ar em 22 de dezembro na Globo. Luísa Sonza, Fábio Jr., Ana Castela, Mumuzinho e Jão estão confirmados e vão cantar no palco da festa.
No Especial de 2022, Roberto fez um tributo ao eterno amigo Erasmo Carlos, morto em novembro daquele ano. Roberto recebeu no palco a dupla Maiara e Maraisa, que o provocou com simpáticas cantadas e o frisson genuíno de cantar com o maior astro da música brasileira de todos os tempos.
Os duetos com Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, também funcionaram bem, trazendo o suingue do samba para alguns clássicos do repertório robertiano. Ele também cantou com Lucy Alves, protagonista de "Travessia" (2022), novela das nove da ocasião.

