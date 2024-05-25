Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transição de gênero

Globo terá atleta trans entre comentaristas da Olimpíada de Paris

Luca Kumahara será o primeiro comentarista trans a fazer parte da cobertura da empresa no maior evento esportivo do planeta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 17:30

Atleta trans, Luca Kumahara será comentarista na Globo
Atleta trans, Luca Kumahara será comentarista na Globo Crédito: Divulgação
Atleta do tênis de mesa que disputou três edições olímpicas (2012, 2016 e 2021) entre as mulheres e se tornou uma referência do país na modalidade, Luca Kumahara foi contratado pela Globo para fazer parte da equipe de comentaristas da emissora nos Jogos Olímpicos de Paris.
Luca iniciou em 2023 o tratamento hormonal no processo de transição de gênero e será o primeiro comentarista trans a fazer parte da cobertura da empresa no maior evento esportivo do planeta.
"É um desafio, a primeira vez que irei comentar. Mas de certa forma é também um reconhecimento por tudo que já vivi, conquistei e represento dentro desse esporte ser escolhido para comentar essa modalidade. Claro que é muito importante para a questão da visibilidade, de pessoas trans ocuparem mais espaço, e acho que essa oportunidade mostra muito isso", diz Luca, 28.
Em Paris, o Brasil estará representado no tênis de mesa nas equipes masculina e feminina. Hugo Calderano, há alguns anos está Top 10 no ranking da modalidade, é considerado candidato a uma medalha inédita para o país.
"A expectativa é muito boa", diz Luca, primeiro atleta trans da modalidade, já exercitando sua função de comentarista. "De um modo geral, acho que temos atualmente a melhor geração do tênis de mesa do Brasil e podemos ter boas perspectivas nesta edição dos Jogos".

Veja Também

Eliana vai trabalhar na Globo após deixar o SBT e deverá ter programa semanal

Ivete Sangalo avisa a Globo que não quer mais apresentar The Masked Singer Brasil

'Renascer' bate recorde na Globo e vira a novela das nove de maior sucesso comercial da história

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados