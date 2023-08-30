  • Início
  • TV e Famosos
Televisão

Globo cancela nova novela de Lícia Manzo após primeiros capítulos não agradarem direção

"O País de Alice" iria ao ar no horário das seis e seria sucessora do remake de "Elas por Elas", que começa em setembro
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:42

Prevista para estrear em março de 2024, no horário das seis da Globo, a novela "O País de Alice" foi cancelada pela emissora. Escrita por Lícia Manzo, autora de "A Vida da Gente" (2011), a trama já estava em pré-produção para substituir o remake de "Elas por Elas", que estreia em setembro, sucedendo "Amor Perfeito", considerada um sucesso internamente.
A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Segundo apurou a reportagem, o primeiro bloco de capítulos entregue por Lícia não agradou a direção de dramaturgia da Globo, que considerou a história sem apelo popular e até elitista para manter a faixa das 18h em alta.
Lícia Manzo: Globo cancela nova novela por primeiros capítulos não agradarem emissora Crédito: João Cotta/Globo
A direção seria de Natália Grimberg, que já começava a pensar em atores para atuar na produção. Pesou contra Lícia Manzo o fato de seu último trabalho na Globo ter sido um fracasso histórico.
"Um Lugar ao Sol" (2021), exibida em horário nobre, até agradou quem assistiu, mas foi a novela com menor audiência da história da faixa para a emissora.
Natália Grimberg deverá ser deslocada para um novo trabalho. Ainda não se sabe o futuro de Lícia Manzo. No lugar de "O País da Alice", a Globo vai colocar no ar uma história escrita por Mário Teixeira, autor de "Mar do Sertão" (2022). Trata-se de uma comédia romântica.
"O País de Alice" iria contar a história da personagem-título, uma mulher criada pela mãe brasileira na Europa e que resolve voltar ao país para resgatar suas origens no Rio de Janeiro.
A sinopse foi entregue e aprovada pela Globo no último trimestre de 2022, ainda pela antiga direção dos Estúdios Globo. Antes liderada por Ricardo Waddington, o local tem como principal executivo agora Amauri Soares.

Veja Também

Tatá Werneck é internada após diagnóstico de Covid-19

Zé Felipe relembra briga com Evaristo Costa e diz se arrepender de música

Quem é Júlia Rodrigues, modelo apontada como novo affair de Gabigol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Televisão
