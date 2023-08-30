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Quem é Júlia Rodrigues, modelo apontada como novo affair de Gabigol

Na noite desta terça-feira, a jovem surgiu com um vestido poderoso para o aniversário do atleta. Modelo de 24 anos atua em campanhas publicitárias e compartilha sua rotina de trabalho nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 12:00

Julia Rodrigues, apontada como affair de Gabigol
Julia Rodrigues, apontada como affair de Gabigol Crédito: Reprodução/Instagram/@juliarodrigues
Nesta terça-feira, 29, a modelo Júlia Rodrigues, apontada como o novo affair de Gabigol, publicou um álbum de fotos com um look poderoso para a festa de aniversário de 27 anos do jogador, no Rio de Janeiro. A influenciadora escolheu um vestido longo e decotado de frente única, e arrancou elogios dos seguidores.
A jovem de 24 anos já foi namorada de Vinícius Jr. O relacionamento com Gabigol, por sua vez, teria começado no fim de julho. Ela já esteve duas vezes no estádio do Maracanã, no Rio, para assistir ao atacante do Flamengo.
Quem é Júlia Rodrigues
A influenciadora digital também é modelo e atriz. Júlia começou a carreira participando de campanhas publicitárias e atua como modelo fotográfica. Em 2016, ingressou nas redes sociais e, por lá, compartilha a sua rotina e o seu trabalho. A carreira da jovem inclui conteúdos sobre beleza, cabelo, roupa, maquiagem e viagens ao exterior.
Em seu perfil no Instagram, Júlia também publica vídeos com receitas de doces e cliques ao lado de celebridades como Manu Gavassi, Isis Valverde e Giulia Be.

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