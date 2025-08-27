Clima de romance

Gil do Vigor explica relacionamento com Diego Hypolito após surgir de mãos dadas com o ginasta

Após serem flagrados de mãos dadas em um teatro em São Paulo, Gil do Vigor e Diego Hypolito quebram o silêncio sobre romance

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:55

Gil do Vigor e Diego Hypolito Crédito: Globo/ Alysson Souza; Globo/ Léo Rosario

Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria Braga enquanto participava do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 27.

"Ele poderia falar que é só amizade. Mas de mão dada num evento público ontem? Explica pra mim", questionou a apresentadora sobre um flagra do ex-BBB com o ginasta, que assistiram juntos ao musical Wicked, em São Paulo.

"Eu vou explicar. A gente é amigo, ele me deu uma medalha e a gente marcou de assistir [o musical]. Aí já tava em cima, faltava 5 minutos para começar. Para não atrasar, eu peguei na mão dele e falei 'vamos', e a gente foi... Eu juro", disse Gil do Vigor enquanto parecia não convencer muito Ana Maria Braga de sua versão da história.

"Não teve beijinho, não teve nada. Só amizade, reafirmou Gil. "Por enquanto", devolveu Ana Maria Braga aos risos.

Diego Hypolito reagiu

"Eu e o Gil queríamos agradecer com carinho ao Instituto do Diego Hypolito, um projeto social que transforma a vida de crianças e adolescentes pela ginástica artística. É um trabalho muito bonito, e importante. A gente está vendo o que o Brasil está fazendo nessas classificatórias mundiais", completou Ana Maria Braga, citando o Mundial de Ginástica Rítmica, no qual o Brasil alcançou o melhor resultado do País na história da competição.

Mais tarde, o medalhista olímpico postou um trecho do vídeo em seu Instagram e agradeceu Ana Maria Braga e Gil do Vigor pelo carinho e por ajudarem a potencializar seu projeto. Antes, na noite de terça-feira, 26, o ginasta já havia postado uma foto ao lado de Gil na plateia do espetáculo teatral.

Ex-BBBs

Tanto Gil do Vigor como Diego Hypolito já participaram do Big Brother Brasil. O economista pernambucano esteve no grupo dos Pipocas do BBB 21, vencido por Juliette, enquanto o ginasta foi um dos participantes do grupo camarote da última edição do reality, o BBB 25, vencido pela bailarina cearense Renata Saldanha.

Ambos também são homens gays. Bastante religioso, Gil teve uma trajetória marcada pela libertação e aceitação de sua orientação sexual durante a participação no reality show da Globo. Já Diego Hypolito revelou publicamente ser gay apenas em 2019, em uma entrevista ao portal UOL.

