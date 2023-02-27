Gil do Vigor é parado pela polícia de imigração em aeroporto dos EUA por causa de "bate-volta" Crédito: Instagram/@gildovigor

O ex-BBB21 Gil do Vigor contou em suas redes sociais que foi parado, neste domingo (26), pela polícia de imigração no aeroporto internacional de Atlanta, Hartsfield-Jackson, e levado para uma "salinha". O motivo, segundo Gil, teria sido a viagem "bate-volta" para o Brasil.

Nos stories, quando já estava em casa, o economista explicou a situação para os seguidores.

"Quando a gente vai passar pela imigração, ele [policial] pega nosso passaporte, ele pergunta o que a gente faz: 'Está vindo visitar? Está vindo morar?'. E eu falo: 'Não, eu já moro, eu faço PhD. Então, eu já resido nos Estados Unidos'. Ele pede meu endereço para confirmar, pergunta o curso que eu faço, pergunta as mesmas coisas sempre. Ele perguntou: 'Quanto tempo você passou no Brasil?'. Eu falei: 'Fui ontem e estou voltando hoje'. Ai, ele: 'Mas por quê?'", contou.

Em seguida, o ex-brother contou que foi levado para uma sala no próprio aeroporto para explicar a situação. "Ele colocou meu passaporte dentro de um envelope, chamou uma mulher e ela falou 'me siga'.", detalhou.