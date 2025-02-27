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Luto

Gene Hackman, vencedor de dois prêmios Oscar, e a mulher são encontrados mortos em casa

Casal foi localizado na tarde de quarta-feira junto de um cachorro da família que também morreu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 10:55

Gene Hackman no Golden Globe Awards
Gene Hackman no Golden Globe Awards Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Gene Hackman, 95 anos, e a mulher, a pianista Betsy Arakawa de 63 anos, foram encontrados mortos em casa, segundo informações da mídia norte-americana divulgadas nesta quinta-feira, 27.
O casal e um cachorro da família foram localizados em casa no estado do Novo México na tarde de quarta-feira, de acordo com informações divulgadas pelo site Santa Fé New Mexican.
Não há suspeita de crime, mas as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias das mortes e disseram que uma investigação está em andamento.
A porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, Denise Avila, disse que os policiais responderam a uma solicitação para fazer uma verificação de bem-estar na casa por volta das 13h45, horário local, na quarta-feira, 26, e encontraram Hackman, sua esposa Betsy Arakawa e um cachorro mortos.

Oscar

Hackman foi indicado cinco vezes ao Oscar, estrelou dezenas de filmes e é um dos artistas mais respeitados e honrados da indústria. Suas duas vitórias no Oscar foram conquistadas pelas atuações em Operação França (1971) como um policial antidrogas rude e implacável, e em Os imperdoáveis (1992) em que interpretou um xerife de uma pequena cidade.
O ator desempenhou uma variedade de papéis, aparecendo em filmes de ação, thrillers e até mesmo atuando em um papel cômico em O Jovem Frankenstein, na obra Hackman foi escalado para dar vida a um eremita cego que, sem saber, hospeda o monstro.
Raramente visto no circuito social de Hollywood além das premiações, Hackman nunca se aposentou formalmente da atuação, mas disse a um jornalista em 2008 que havia desistido porque não queria "continuar pressionando" e correr o risco de "sair com uma nota realmente amarga". (Com agências internacionais)

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