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Garoto faz festa com tema da TV Globo e viraliza nas redes sociais

Benjamin ganhou bolo temático, painel com imagens de atrações da Globo, além de uniforme e microfone personalizados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 10:36

Garoto faz festa com tema da TV Globo e viraliza
A festa de aniversário do pequeno Benjamin ganhou tema da TV Globo Crédito: Reprodução/JPB
Um garotinho resolveu comemorar a chegada de seus cinco anos com uma festa inusitada. Fã de televisão, ele celebrou aniversário com um evento todo decorado em homenagem à TV Globo e seus programas.
Uma equipe da emissora na Paraíba foi conferir de perto. Benjamin ganhou bolo temático, painel com imagens de atrações como Mais Você, Zorra, Esquenta!, The Voice e Globo Esporte e também uniforme e microfone personalizados.
Segundo a mãe dele, Mariana, Benjamin é autista e desenvolveu hiperfoco, ou seja, um interesse muito grande por algumas coisas, dentre elas pela TV Globo.
"Desde os dois anos de idade que ele tem hiperfoco em programas da Globo e músicas relacionadas com a emissora. Não podia passar uma vinheta que ele já corria para assistir. O sonho dele era ter um microfone da Globo", contou.

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