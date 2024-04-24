Garoto faz festa com tema da TV Globo e viraliza nas redes sociais

Um garotinho resolveu comemorar a chegada de seus cinco anos com uma festa inusitada. Fã de televisão, ele celebrou aniversário com um evento todo decorado em homenagem à TV Globo e seus programas.
Uma equipe da emissora na Paraíba foi conferir de perto. Benjamin ganhou bolo temático, painel com imagens de atrações como Mais Você, Zorra, Esquenta!, The Voice e Globo Esporte e também uniforme e microfone personalizados.
Segundo a mãe dele, Mariana, Benjamin é autista e desenvolveu hiperfoco, ou seja, um interesse muito grande por algumas coisas, dentre elas pela TV Globo.
"Desde os dois anos de idade que ele tem hiperfoco em programas da Globo e músicas relacionadas com a emissora. Não podia passar uma vinheta que ele já corria para assistir. O sonho dele era ter um microfone da Globo", contou.