Garoto faz festa com tema da TV Globo e viraliza nas redes sociais

A festa de aniversário do pequeno Benjamin ganhou tema da TV Globo Crédito: Reprodução/JPB

Um garotinho resolveu comemorar a chegada de seus cinco anos com uma festa inusitada. Fã de televisão, ele celebrou aniversário com um evento todo decorado em homenagem à TV Globo e seus programas.

Uma equipe da emissora na Paraíba foi conferir de perto. Benjamin ganhou bolo temático, painel com imagens de atrações como Mais Você, Zorra, Esquenta!, The Voice e Globo Esporte e também uniforme e microfone personalizados.

Segundo a mãe dele, Mariana, Benjamin é autista e desenvolveu hiperfoco, ou seja, um interesse muito grande por algumas coisas, dentre elas pela TV Globo.