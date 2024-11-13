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O amor está no ar

Gabz assume relacionamento com Jaffar Bambirra e se declara

No Mais Você, a atriz contou como está o coração: 'Eu roubei o príncipe, o que posso fazer?'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 08:56

Gabz assume namoro com Jaffar Bambirra
Gabz assume namoro com Jaffar Bambirra Crédito: Reprodução Instagram @gabz
A protagonista e o vilão. Gabz falou pela primeira vez sobre o relacionamento com Jaffar Bambirra, o Iberê em "Mania de Você" (Globo), em participação no Mais Você nesta terça-feira (12). A intérprete de Viola aproveitou para se declarar ao amado.
Foi Ana Maria Braga quem entrou no assunto, deixando a atriz quase sem opção a não ser responder. "Vi nas redes sociais que o seu coração está preenchidíssmo e vai 'muito bem, obrigada'. Quem está morando nele é o... Jaffar Bambirra, o Iberê, gente, amigo do Mavi (Chay Suede)!", disse a apresentadora.
"Eu roubei o príncipe, não tem jeito, o que posso fazer? Um beijo, meu amor, te amo!", disse a atriz.
Gabz contou que os dois se conheceram nos bastidores de 'Mania de Você': "A gente se conheceu durante as gravações da novela, desde o Dia dos Namorados do ano passado. Eu estava sem namorado! Não sou a Viola, gente! Sou fiel".
Ana Maria também quis saber se o casal namora nos intervalos do trabalho, mas a atriz contou que mal vê o amado nas gravações.
"Tivemos três cenas juntos só. O Chay (Suede) fica zoando a gente... Falei: vou fazer Viola olhar diferente para o Iberê. O que conecta a gente é o Mavi", brincou ela, citando seu par romântico na novela, que é parceiro de Iberê.
Em junho, ainda no início das gravações da novela, Gabz postou fotos dos bastidores com Jaffar e o casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

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