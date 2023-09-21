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Reality show nos EUA

Gabriel Henrique não avança para a final do 'America's Got Talent'

Brasileiro apresentou cover de ‘Something Beautiful’, de Jacob Banks, ganhou elogios dos jurados, mas não avançou na competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 10:47

Gabriel Henrique durante a semifinal do America's Got Talent
Gabriel Henrique durante a semifinal do America's Got Talent Crédito: Instagram/@agt
Gabriel Henrique não está na final do America’s Got Talent; o brasileiro ficou no Top 3 da semifinal, mas não conquistou os votos necessários para avançar na competição. O resultado da semifinal foi transmitido ao vivo nesta quarta-feira, 20.
Apesar de não ter garantido sua vaga na final do “America’s Got Talent”, Gabriel Henrique deixou sua marca no reality show norte-americano. Na noite desta terça-feira, 19, o brasileiro, que já havia conquistado o golden buzzer, apresentou Something Beautiful, de Jacob Banks, e ganhou elogios dos jurados.
Em entrevista ao Estadão antes da semifinal, Gabriel afirmou que, independentemente do resultado, já se considerava um vencedor. “Ganhar um golden buzzer é algo surreal. Tenho meus méritos, mas sem Deus isso não seria possível”, disse o músico, que focou sua preparação no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras em inglês.
O final de America’s Got Talent será realizada em 26 de setembro, mas o resultado só é divulgado no dia seguinte.

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