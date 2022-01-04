Gabi Brandt confirma separação de Saulo Poncio

Gabi Brandt e Saulo Poncio terminam relacionamento Crédito: Reprodução @sauloponcio

A influenciadora Gabi Brandt, 25, confirmou na noite desta segunda-feira (3) o fim do casamento com o cantor Saulo Poncio, 26.

"Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", ela escreveu, em seu perfil no Instagram. "Eu e Saulo temos dois filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis".

No Natal, Saulo já havia falado sobre a crise no relacionamento e pediu aos seguidores que fizessem orações por seu casamento.

"As provações servem para nos ajudar a evoluir e a nos tornarmos pessoas melhores", ele disse, na ocasião. "Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude".

Gabi afirmou que estava com lágrimas nos olhos ao anunciar a separação e comparou a decisão a dar dois passos atrás em uma trajetória de busca pelo caminho certo.

Ela disse também que aprendeu muito com o marido e conheceu o amor de verdade.

"Vou amá-lo para o resto da vida e em mim ele terá sempre uma companheira e eterna intercessora", conclui.

Gabi e Saulo casaram em janeiro de 2019, em uma cerimônia luxuosa para 250 convidados no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Os dois têm dois filhos, Davi, 2 anos, e Henri, 11 meses. Eles já passaram por outras crises, sempre comentadas pelos seguidores de ambos nas redes sociais.

Ao anunciar oficialmente a separação, Gabi recebeu milhares de mensagens de apoio.