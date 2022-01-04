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Fim

Gabi Brandt confirma separação de Saulo Poncio

'Estaremos sempre juntos', disse a influenciadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 08:52

Gabi Brandt e Saulo Poncio
Gabi Brandt e Saulo Poncio terminam relacionamento Crédito: Reprodução @sauloponcio
A influenciadora Gabi Brandt, 25, confirmou na noite desta segunda-feira (3) o fim do casamento com o cantor Saulo Poncio, 26.
"Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", ela escreveu, em seu perfil no Instagram. "Eu e Saulo temos dois filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis".
No Natal, Saulo já havia falado sobre a crise no relacionamento e pediu aos seguidores que fizessem orações por seu casamento.
"As provações servem para nos ajudar a evoluir e a nos tornarmos pessoas melhores", ele disse, na ocasião. "Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude".
Gabi afirmou que estava com lágrimas nos olhos ao anunciar a separação e comparou a decisão a dar dois passos atrás em uma trajetória de busca pelo caminho certo.
Ela disse também que aprendeu muito com o marido e conheceu o amor de verdade.
"Vou amá-lo para o resto da vida e em mim ele terá sempre uma companheira e eterna intercessora", conclui.
Gabi e Saulo casaram em janeiro de 2019, em uma cerimônia luxuosa para 250 convidados no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Os dois têm dois filhos, Davi, 2 anos, e Henri, 11 meses. Eles já passaram por outras crises, sempre comentadas pelos seguidores de ambos nas redes sociais.
Ao anunciar oficialmente a separação, Gabi recebeu milhares de mensagens de apoio.
"Consigo imaginar a dor que ela está sentindo por ter tentado tanto", disse uma das seguidoras. "Torço muito por sua felicidade", afirmou outra.

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