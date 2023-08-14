Fuzuê: saiba quem é quem na nova trama das sete da Globo

Fuzuê: Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Na busca pelos tesouros da vida, tudo acaba em fuzuê. Com muita irreverência, brasilidade e um grande mistério a ser relevado como ponto de partida, ‘Fuzuê’ chega ao horário das sete da TV Globo, a partir do dia 14 de agosto. Uma divertida história sobre os anseios de personagens que vivem numa sociedade de contrastes, mas que têm muito mais em comum do que imaginam.

Primeiro trabalho do autor Gustavo Reiz na TV Globo, ‘Fuzuê’ é uma comédia romântica que trata, de forma leve e bem-humorada, diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo, a busca de duas irmãs por seus desejos e realizações pessoais. “Fuzuê é uma novela que fala, essencialmente, sobre buscas. Pela verdade, pela felicidade, pela riqueza e por outros objetivos que podem ser considerados um tesouro para cada um. E o principal fio condutor dessa trama é a relação entre essas mulheres que vivem em realidades opostas, desconhecem que são irmãs e veem, de repente, suas vidas tomadas por um fuzuê”, conta Gustavo.

Com direção artística de Fabricio Mamberti, a novela conta a história de Luna (Giovana Cordeiro), uma mulher simples, carismática, moradora do Bairro de Fátima, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que produz e vende joias feitas com materiais recicláveis e busca, incansavelmente, por pistas que desvendem o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa, que desapareceu misteriosamente há um ano.

Nessa busca pela mãe, ela acaba descobrindo e se enredando em uma caça ao tesouro, que é o pontapé inicial de 'Fuzuê' e o que movimenta toda a trama. Mas a heroína da história não está interessada na fortuna. “Para Luna, o tesouro dela é a mãe, a família, os valores que ela cultiva, como a lealdade e a amizade. E a Luna não acredita que as coisas na vida venham de uma forma fácil. Então, trabalha muito para conquistar o que deseja. É uma mulher muito sensível, que tem um olhar para vida muito surpreendente. É muito cuidadora, tem um coração gigante. Mas se pisar no calo dela, ela grita (risos)”, brinca Giovana sobre a história da personagem, a primeira protagonista da sua carreira.

Num universo não tão distante do de Luna, mas bem diferente, vive Preciosa (Marina Ruy Barbosa), uma conhecida e poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. O que Preciosa não previa é que, em meio à papelada deixada pelo pai, está uma outra revelação: a existência de uma irmã (Luna), com quem ela deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda tem de ser encontrado.

Com uma narrativa dinâmica e usando elementos de mistério, suspense e romance, ‘Fuzuê’ conta com personagens carismáticos, que ajudam a levar para a tela a essência e riqueza dos diferentes universos. “Optamos por dividir a direção em três eixos importantes: a brasilidade no núcleo da Fuzuê, que é o coração da novela, com cores fortes, o universo de Bebel e Preciosa, mais contemporâneo e clean, e um terceiro eixo, que é o núcleo da Luna, do Jefinho e do próprio Bairro de Fátima, com uma estética mais latina no conceito visual”, conta o diretor artístico Fabricio Mamberti.

QUEM É QUEM EM FUZUÊ

LUNA COELHO (Giovana Cordeiro) – Carismática, comunicativa e consciente, produz joias com materiais reaproveitados e vende seu trabalho nas áreas turísticas do Centro da cidade. Ajuda na administração e nos eventos do Beco do Gambá e dá aulas de arte e dança para crianças da ONG Rio Alegre. Não tolera injustiça, o que será um dos motivos da rivalidade entre ela e Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Tem uma relação de idas e vindas com Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges), mas se apaixonará por Miguel (Nicolas Prattes), com quem viverá um grande e movimentado amor.

PRECIOSA MONTEBELLO (Marina Ruy Barbosa) - Antagonista na história (tiraria isso), é uma mulher decidida, mas com seus momentos de fragilidade. Herdeira e administradora da Conde de Montebello Joias, faz da ostentação sua marca e tem um programa de TV onde encarna uma espécie de coach da riqueza, estimulando as mulheres a seguirem seu exemplo. Tem verdadeiro pavor com a possibilidade de ficar pobre. É casada com Heitor (Felipe Simas) e mãe de Bernardo (Theo Matos). Vive também com a mãe, Bebel (Lilia Cabral), com quem tem uma relação de altos e baixos.

MIGUEL DE BRAGA E SILVA (Nicolas Prattes) – Filho de Nero (Edson Celulari), é um homem justo e incorruptível. Advogado, mora em Lisboa e vivia reprimido pelo controle do pai. É próximo da irmã Alícia (Fernanda Rodrigues) e tem muitas diferenças com Francisco (Michel Joelsas), seu irmão mais novo. Educado, charmoso e gentil, tem necessidade de se sentir no controle das situações e não lida bem com imprevistos, o que será uma constante quando conhecer Luna (Giovana Cordeiro), com quem viverá um romance.

Fuzuê: Miguel (Nicolas Prattes) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

NERO DE BRAGA E SILVA (Edson Celulari) – Dono da Fuzuê e ex-feirante, é pai de Miguel (Nicolas Prattes), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas). Simpático, espontâneo e trabalhador, possui a alegria típica do brasileiro e sente orgulho de suas raízes. Comunicativo e bondoso, é um otimista incorrigível e ama se vestir com muitas cores e acessórios. Tem na Fuzuê o seu grande tesouro e será um poderoso obstáculo para os planos dos vilões.

Fuzuê: Nero (Edson Celulari) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

MARIA NAVALHA (Olivia Araújo) – Mulher extrovertida, sem filtros ou papas na língua. Ex-cantora da Lapa, ficou famosa não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade explosiva. Carismática, irônica e combativa, tem na paternidade de Luna (Giovana Cordeiro) seu grande mistério e maior ponto de virada em sua história. Ficará obcecada pela história do tesouro como uma forma de revanche contra César (César Montebello), seu único e grande amor.

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo). Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

BEBEL (ISABEL) MONTEBELLO (Lilia Cabral) - Matriarca dos Montebello, é elegante, discreta e tímida. Administra a rede de joalherias com Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e pretende mudar o rumo dos negócios, popularizando um pouco a marca, algo que a filha nunca concordou. Estudava música no passado, mas acabou abandonando todos os seus sonhos para se dedicar à família. Com a descoberta da existência de uma filha ilegítima do marido, fruto de uma traição, Bebel vai rever as próprias decisões e atitudes.

Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

JEFINHO SEM-VERGONHA (Micael Borges) - Ex-namorado-eterno-apaixonado de Luna (Giovana Cordeiro). Mora no Bairro de Fátima com o pai, Domingos (Deo Garcez), seu grande incentivador, e trabalha como motorista de aplicativo, mas sua paixão é a música sertaneja. É mulherengo, e vai disputar o amor de Luna, se tornando um forte candidato ao coração da jovem.

Fuzuê: Jefinho (Micael Borges) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

PASCOAL GARCIA (Juliano Cazarré) - Antagonista masculino da história (tiraria isso), é assessor de Heitor (Felipe Simas). Um sujeito educado, refinado, mas de caráter duvidoso. Leva uma vida mais opulenta do que permitiria sua realidade e é capaz de ir às últimas consequências quando deseja algo. Tem personalidade dúbia e é um sujeito que pode se tornar muito perigoso, tanto para inimigos quanto para aliados.

Fuzuê: Pascoal (Juliano Cazarré) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

OLÍVIA DE CASTRO (Jessica Córes) - Ex-namorada de Miguel (Nicolas Prattes). É modelo brasileira com fama internacional. Apesar de aparentar ser boazinha, é ciumenta, passional e muito sedutora. Será um obstáculo no romance entre Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel.

Fuzuê: Olí­via (Jessica Córes) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

CECILIA FREITAS (Cinnara Leal) - Jornalista independente, é inteligente, perspicaz e desconfiada. É assombrada por lembranças do passado e tem obsessão em desmascarar os Montebello por acreditar no envolvimento deles na morte dos seus pais. Não se envolve afetivamente com facilidade. Determinada, vai se envolver com a busca de Luna (Giovana Cordeiro) pela mãe e terá o delegado Barreto (Rogério Brito) como seu principal parceiro.

Os Braga e Silva

FRANCISCO DE BRAGA E SILVA (Michael Joelsas) - Filho mais novo de Nero (Edson Celulari), irmão de Alícia (Fernanda Rodrigues) e Miguel (Nicolas Prattes). Carismático e comunicativo, sente-se preparado para assumir a Fuzuê quando o pai se aposentar. Gosta de noitadas e não economiza quando o assunto é diversão. É vaidoso, mas carente e um pouco inseguro com relação a Miguel. Tenta impressionar o pai e provar que pode ser um bom sucessor.

Fuzuê: Francisco (Michel Joelsas) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

ALÍCIA DE BRAGA E SILVA (Fernanda Rodrigues) - Filha de Nero (Edson Celulari), irmã de Miguel (Nicolas Prattes) e Francisco (Michel Joelsas). Trabalha na Fuzuê e, há anos, é a garota-propaganda da loja, a atual Rainha do Fuzuê. É expansiva e viciada em redes sociais, vivendo de aparências. Sonha em "gourmetizar" a Fuzuê e abandonar a imagem de herdeira bagaceira. Casada com Cláudio (Douglas Silva), com quem tem uma filha, Valentina (Maria Flor Samarão), a pessoa mais madura da família. Cuida do pai com grande devoção e é um tanto maternal com relação aos irmãos.

Fuzuê: Alí­cia (Fernanda Rodrigues) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

CLÁUDIO FERREIRA (Douglas Silva) - Marido de Alícia (Fernanda Rodrigues) e pai de Valentina (Maria Flor Samarão). Sujeito alegre, do bem, que ama Alícia e embarca nas suas loucuras. Trabalha no desenvolvimento de jogos para celulares, é bom pai e admira bastante as ideias maduras da filha. Nerd assumido, é fascinado por pesquisas e histórias de mistério. Será o principal parceiro de aventuras de Miguel (Nicolas Prattes).

Fuzuê: Claudio (Douglas Silva) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

VALENTINA FERREIRA DE BRAGA E SILVA (Maria Flor Samarão) - Filha de Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva). Menina esperta, articulada, curiosa. É vegetariana e interessada nas causas a favor do planeta e no conhecimento sobre espiritualidade. Não leva a sério as ideias da mãe e costuma agir com mais maturidade que ela.

BIANCA VIANA (Guilhermina Libânio) - Funcionária de Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva), é babá de Valentina (Maria Flor Silva), de quem se torna muito amiga. Uma menina simples, estudiosa e competente, que faz faculdade de Comunicação após o expediente.

CONCEIÇÃO LEAL (Bia Montez) - Governanta dos Braga e Silva, é a figura maternal da casa. Amiga de Nero (Edson Celulari) desde os tempos de feira. Exímia cozinheira, afetuosa, superprotetora com a família, criou Miguel (Nicolas Prattes), Francisco (Michel Joelsas) e Alícia (Fernanda Rodrigues). Íntegra, é conhecedora dos segredos dos Braga e Silva e conselheira de todos.

Fuzuê: Conceição (Bia Montez) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

RUI SODRÉ (Pedro Carvalho) – Agente de modelos e suposto primo de Olívia (Jessica Córes), que acaba se tornando vítima de suas chantagens sempre que quer algo. Português, é sedutor, manipulador e golpista profissional.

Os Montebello

CÉSAR MONTEBELLO (Leopoldo Pacheco) - Patriarca dos Montebello, pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro) e marido de Bebel (Lilia Cabral). Inteligente, articulado, sedutor. Tem interesse e se envolve desde sempre em aventuras e explorações de tesouro. Supostamente morto, aparece em flashbacks no início da trama.

HEITOR MONTEBELLO (Felipe Simas) - Marido de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e pai de Bernardo (Theo Matos), é um sujeito carismático e extrovertido. Deputado conhecido, está sempre na mídia por suas ideias mirabolantes e projetos polêmicos. Manipula o que for preciso de acordo com seus interesses, de um jeito um tanto escancarado e quase fanfarrão. É capaz de falar as maiores barbaridades de forma natural. Tenta manobrar a iminente falência da família, administrando as dívidas com seus proventos e propinas.

BERNARDO MONTEBELLO (Theo Matos) - Filho de Heitor (Felipe Simas) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Solitário e introspectivo, passa mais tempo diante das telas do que socializando com outras crianças. Sofre com a ausência da mãe e é próximo de Bebel (Lilia Cabral), sua avó.

VÂNIA RIBEIRO (Ingrid Klug) - Vendedora da Conde de Montebello, é discreta e se esforça para ser elegante. Funcionária da confiança de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), mas que também age como informante de Pascoal (Juliano Cazarré), por quem é completamente apaixonada.

FIEL (Bruno de Mello) - Assessor do gabinete de Heitor Montebello (Felipe Simas). Hacker, responsável por falcatruas digitais e outras ações com objetivos duvidosos. É esforçado e fiel aos Montebello.

MAMBA (Vinicius Soares) - Copeiro da Conde de Montebello. Servil, educado, discreto. Um pouco desastrado. Teme Preciosa e permanece sempre tenso na presença dela.

O Bairro de Fátima e o Beco do Gambá

SORAYA TERREMOTO (Heslaine Vieira) - Visagista profissional e dançarina do Beco do Gambá, é uma mulher livre, divertida e vaidosa. Melhor amiga de Luna (Giovana Cordeiro), almeja a fama por uma vida livre de boletos. Vai viver uma divertida e calorosa relação com Francisco (Michel Joelsas).

MERRECA (Ruan Aguiar) - Criado com Luna (Giovana Cordeiro), Jefinho (Micael Borges) e todos do bairro, Merreca acabou se tornando o bandido da região. Vaidoso, está sempre repleto de cordões de ouro e adora ostentar. Tem contatos em quase todas as esferas de poder e busca formas de se dar bem. Respeita Maria Navalha (Olivia Araújo) e é louco por Soraya (Heslaine Vieira), com quem teve algo no passado, mas que nunca mais deu bola para ele.

SEU LAMPIÃO (LUMIÈRE) (Ary Fontoura) - Dono do Beco do Gambá. Patrão e amigo de Luna (Giovana Cordeiro), é um artista sensível e divertido. Segundo o próprio, é francês, mas o sotaque nordestino levanta dúvidas. Um dos grandes protetores de Maria Navalha (Olivia Araújo) e de toda a trupe dos artistas do Beco. Ele e Domingos (Deo Garcez) vivem em desacordo com relação aos eventos festivos, mas se unem contra as implicâncias de Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa).

Fuzuê: Lampião (Ary Fontoura) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

CATA OURO (Hilton Cobra) - Sucateiro do Centro da cidade, costuma recolher os mais variados objetos em companhia da cadela Gata. Cata Ouro usa acessórios de sucata e é um personagem lendário, temido por alguns, respeitado por outros. Perambula pelas ruas em busca de ouro, repetindo sempre as mesmas frases, um tanto delirante. Sua vida pregressa é um mistério, mas que logo será revelado ter relação com a trama do tesouro. Será um importante aliado de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes).

Fuzuê: Cata Ouro (Hilton Cobra) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

DOMINGOS CARNEIRO (Deo Garcez) - Pai de Jefinho (Micael Borges) e dono do Quintal Carioca, bar que se tornara famoso por seu bolinho de frango. Caipira, rude, de enorme coração, é o grande incentivador da carreira artística de Jefinho, fã do sertanejo raiz. Vive em guerra com Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa), sua vizinha e concorrente, que vende um também típico bolinho de tutu. Um sujeito do bem, incorruptível, com uma inocência genuína e visão otimista da vida.

GLÁUCIA CORNETEIRA (Zezeh Barbosa) - Fofoqueira do bairro, defensora da moral e dos bons costumes na região mais boêmia do Rio. Mulher firme, vende salgados na praça e vive em guerra com Domingos (Deo Garcez) e Seu Lampião (Ary Fontoura). Tem em Maria Navalha (Olivia Araújo) a sua maior rival e conta com a ajuda do sobrinho Edgar (Milton Filho) no trabalho, apesar de implicar com o fato de ele também ser garçom no Beco do Gambá.

CAÍTO FIGUEROA ROITMAN (Clayton Nascimento) - Ator do Beco do Gambá, mas que também trabalha na confecção de Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro). Mora com Bartô (Guil Anacleto) e Soraya (Heslaine Vieira). Noveleiro assumido, é a sensação do Beco com o número das dragsisters, onde, travestido, interpreta dois personagens: Ruth e Raquel, que vivem em conflito entre si. Sensitivo, diz ter intuições e gosta de provocar mistérios com seu talento folhetinesco.

Fuzuê: Caí­to (Clayton Nascimento) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

BARTÔ (Bartolomeu) (Guil Anacleto) - ator e diretor no Beco do Gambá. Artista de rua, alegre, simpático. Professor de teatro na ONG Rio Alegre e animador de festas infantis. Um dos melhores amigos de Luna (Giovana Cordeiro) e companheiro de apartamento de Soraya (Heslaine Vieira) e Caíto (Clayton Nascimento). É contra qualquer tipo de preconceito e costuma ser uma figura conciliadora, que luta pelo fervo organizado.

BARRETO (Rogério Brito) - Delegado atuante na região do Centro do Rio de Janeiro. Responsável pelas investigações sobre o sumiço de Maria Navalha (Olivia Araújo) e principal inimigo de Merreca (Ruan Aguiar). Sujeito sério, prático, que esbarra na burocracia do cotidiano da polícia, mas não compactua com práticas ilegais.

EDGAR (Milton Filho) – Garçom do Beco do Gambá. Homem de poucas palavras, mas muito observador. É um pouco frustrado por trabalhar como garçom quando deveria estar no palco. É muito próximo da tia, Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa), sendo um de seus principais informantes. É pessimista e está sempre antevendo confusões.

A Fuzuê

REJANE MIRANDA (Walkiria Ribeiro) - Antiga amante de Nero (Edson Celulari) e eterna rival de Maria Navalha (Olivia Araújo). Já́ fora a mais famosa garota-propaganda da Fuzuê, encarnando a Carmen Miranda dos anúncios. Apesar de viver uma realidade um tanto decadente, não perde a pose de diva e enfrenta o preconceito típico de quem passou por muita exposição quando era mais jovem. Tem uma pequena confecção em sua casa e fabrica peças para a Fuzuê. É a deusa de Otávio Augusto (Val Perré), gerente da loja e homem de confiança de Nero (Edson Celulari). Terá no Beco do Gambá a chance de voltar aos holofotes.

OTÁVIO AUGUSTO PEÇANHA (Val Perré) - Gerente da Fuzuê. Homem da confiança e grande bajulador de Nero (Edson Celulari). Funcionário exemplar há anos, profundo conhecedor da loja e dos gostos do patrão. Discreto, pragmático, um tanto antiquado ao se vestir. Exigente com os funcionários, não abre mão de uma prancheta onde anota todas as falhas que ocorrem durante o expediente. Homem correto e metódico, é braço direito da família Braga e Silva.

KIRIDA (Noemia Oliveira) - Assessora para todos os assuntos na Fuzuê. Eficiente, intensa, um pouco atrapalhada. Divide-se em mil para conseguir dar conta de tanto trabalho, mas defende que missão dada é missão cumprida. Sonha em crescer na Fuzuê e impressionar Otávio Augusto (Val Perré), por quem nutre uma paixão platônica.

GILMAR (Eber Inácio) - Barman pessoal de Nero (Edson Celulari), na Fuzuê. Personagem muito presente no cotidiano da loja, que está sempre a postos para fazer drinks para o patrão.

VITOR PEREIRA (Danilo Maia) – É um jovem simples, esforçado e trabalhador, que encarna a mascote oficial da Fuzuê, a Ararioca. Amigo de Francisco (Michel Joelsas), costuma levá-lo para algumas festas e boates. Age como se fosse tão rico quanto o amigo, ostentando uma vida de luxo em suas redes sociais. É grande amigo e defensor da mãe, Emília (Cyria Coentro).