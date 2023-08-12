Emílio Dantas se despede de Theo, o 'mais maluco' de seus vilões, com 'coleção de ameaças'

Emílio Dantas como Theo no último capítulo de Vai na Fé Crédito: Reprodução/TV Globo

Emílio Dantas se despede do Theo, seu personagem em Vai na Fé, com uma coleção de ameaças na internet. O ator esteve na manhã desta sexta-feira, 11, no programa Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, e comentou um pouco sobre as reações que o seu vilão tem despertado no público.

"Hoje, a gente vive a era da ameaça. Você não apanha mais na rua, mas é ameaçado na internet o tempo inteiro", conta Dantas. "[eu] tenho uma coleção de ameaças. 'Se eu te encontrar na rua, eu te bato'; 'se eu vejo, apanha'."

Emílio já viveu alguns personagens odiados pelo público antes - em 2015, foi Pedro em Além do Tempo e em 2017, deu vida a Rubinho em Força do Querer, mas nenhum se compara ao seu papel de Vai na Fé.

"Ele [Theo] é o mais maluco. Nem posso chamar de maluco, [ele] é um baita de um criminoso", diz no Encontro. "As pessoas me perguntam a diferença entre ele e o Rubinho. E o Rubinho era um cara em ascensão. O Theo gosta de boiar no caos. Ele gosta de ficar no meio do caminho, boiando e distribuindo loucura. Algumas cenas eu tive até nojo de gravar. São umas coisas muito punk."

"É CEDO OU TARDE DEMAIS PRA DIZER ADEUS PRA DIZER JAMAAAAAAAAAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (Theo)



Que cena sensacional. Emilio Dantas ator do ano. #VainaFé pic.twitter.com/ls5QsrI8CW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 11, 2023

UM SUCESSO DE AUDIÊNCIA

Vai na Fé chegou ao seu capítulo final nesta sexta-feira, 11, quebrando recordes. Segundo informações do site Notícias da TV, a trama de Rosane Svartman tem a maior audiência das 19h em dois anos. E não é para menos.

Vai na Fé colocou em foco temas essenciais como racismo, cotas, etarismo e a força feminina; contou com um elenco jovem e multirracial de peso, e soube conduzir muito bem as discussões e assuntos sensíveis, como a morte da personagem Dora.