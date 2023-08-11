Ator vencedor do Emmy diz que vai precisar vender casa por conta de greves em Hollywood

Billy Porter durante cerimonia para iluminar o Empire State Building para dar início ao Pride 2023 com Republic Records, The Stonewall Inn Gives Back Initiative e The Trevor Project Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Três meses de greve dos profissionais da indústria de entretenimento de Hollywood já começam a pesar nos bolsos dos artistas. O ator Billy Porter anunciou que irá vender sua casa na ilha de Long Island, próxima a Nova York, Estados Unidos. O vencedor do Emmy de melhor ator em série dramática em 2019, por seu trabalho em "Pose", enfrenta sérios problemas financeiros.

"Preciso vender minha casa porque ainda não sei quando voltaremos a trabalhar e as contas não param de chegar", afirmou em uma entrevista ao jornal britânico Evening Standard. Ele continuou no desabafo: "A vida de um artista, até você ganhar algum dinheiro, algo que não consegui, depende de cada cheque. Deveria estar gravando um filme e tinha um show em setembro. Nenhum deles irá acontecer."

Porter ainda comentou que a casa tinha sido comprada por ele e seu agora ex-marido em outubro de 2020 por US$ 1,4 milhão (R$ 6,86 milhões). Segundo a imprensa internacional, o imóvel está atualmente avaliado em US$ 2,3 milhões (R$ 11,27 milhões). Construída em 1970, a propriedade possui quatro quartos, cinco banheiros e outras dependências luxuosas, sendo que a manutenção mensal é alta.

Porter também reclamou de um comentário feito por um executivo, que não se identificou, em uma entrevista ao site Deadline logo no início das greves: "A estratégia será prolongar as coisas até que os membros dos sindicatos comecem a perder seus apartamentos e casas."

"Aquela pessoa que disse 'vamos fazer com que eles se sintam apertados até que tenham que vender seus apartamentos'. Bem, aqui está, você me fez passar por dificuldades", lamentou o ator.