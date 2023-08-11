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Andréa Sorvetão diz não guardar mágoas de Xuxa Meneghel

Ex-paquita conta que ficou chateada por ter sido excluída do documentário, mas dá entender que torce por uma reconciliação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 10:25

Andréa Sorvetão diz não guardar mágoas de Xuxa Meneghel
Andréa Sorvetão diz não guardar mágoas de Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram/@andreasorvetaooficial/@bladmeneghel
Andréa Sorvetão disse que perdoou Xuxa Meneghel após ser a única ex-paquita totalmente excluída do documentário da Globoplay. A influenciadora reconheceu ter ficado bem chateada com a apresentadora, mas não guarda mágoas do episódio. "Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Não. Não guardo mágoas. Passou", disse dando a entender que torce por uma reconciliação com a mãe de Sasha.
Comadre de Xuxa, já que sua filha mais velha, Giovanna Antiorio, é afilhada da apresentadora, ela afirmou que não sabia sobre a série e só descobriu depois que seus fãs começaram a questioná-la sobre a participação na produção. "Acho que as pessoas sentiram a minha falta. Não sabia que ia ter o documentário. Não sabia nem fui convidada. A dona de uma festa convida quem ela quer para a festa dela, não é mesmo? E está tudo bem", explicou em entrevista ao SBT.
Andréa Sorvetão e Xuxa Meneghel romperam após a divulgação de um vídeo da ex-paquita com o marido, o cantor Conrado, pedindo trabalho por serem "um casal hétero, cristão e tradicional", em 2021. No ano seguinte, as duas se afastaram ainda mais por causa de divergências políticas. Sorvetão era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto a apresentadora era uma das principais opositoras dele.
Recentemente, Xuxa deixou uma mensagem se solidarizando com Sorvetão após saber o motivo de sua saída da equipe da apresentadora. Andréa contou que foi demitida após ser maltratada por Marlene Mattos. Ela ficou doente e não conseguiu marcar presença em um show ao lado das paquitas. "Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso", relembrou ela para a série É Tão Bom.
"Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito", disse a apresentadora.

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