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Furiosa, Britney Spears se recusa a ver a mãe

Cantora culpa Lynne Spears por ter dado a ideia da tutela para o pai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 19:26

Britney Spears comemora fim da tutela do pai James P. Spears
Britney Spears comemora fim da tutela do pai James P. Spears Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
Britney Spears, 39, está se recusando a ver sua mãe, Lynne Spears, 66, mesmo depois que a matriarca voou de Louisiana para Los Angeles para tentar desesperadamente se reconciliar com ela, segundo o Page Six.
As coisas estão tão ruins entre as duas que a estrela não deixou nem mesmo a mãe entrar em sua casa pouco antes do fim de sua tutela no dia 29 de setembro. A cantora teve a vida financeira, carreira e pessoal controlada pelo pai Jamie Spears, 69, durante 13 anos.
Fontes dizem que Britney culpa a mãe por "arruinar" sua vida com a tutela. Ela disse que algumas semanas antes do término da tutela, Lynne voou para Los Angeles para tentar se reconectar com Britney.
Dias depois após a juíza suspender a tutela, a cantora fez uma publicação nas redes sociais acusando a mãe de ter dado ideia para o pai, mas depois apagou. "Meu pai pode ter começado a tutela há 13 anos, mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe a pessoa que deu a ideia a ele! Eu nunca vou conseguir esses anos de volta", disse Britney.
Britney acrescentou ainda que a mãe secretamente arruinou sua vida e também acusou Lou Taylor", a ex-porta-voz da família Spears e também ex-gerente de negócios da artista.
Para piorar as coisas, Lynne pediu em documentos judiciais obtidos pela Page Six que o espólio de Britney pagasse seus advogados. Ela alegou ter contratado para "ajudar Britney a se libertar do que ela via como uma existência muito controladora".
A petição também afirmou que os advogados trabalharam "pesquisando e examinando médicos especialistas qualificados" para Britney em maio de 2019 e acrescentaram que defenderam a remoção de Jamie da tutela.
Na segunda-feira (15), Britney escreveu no Instagram que ela ainda estava "nas nuvens " depois de ser libertada de sua tutela".

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