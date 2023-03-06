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Pós BBB

Fred Nicácio repreende intolerância religiosa em encontro com Gustavo e Cris

Eliminados do BBB 23, eles voltaram ao assunto e o médico negou que a situação tenha sido um mal-entendido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Março de 2023 às 12:04

Gustavo e Fred Nicácio, do BBB23, se encontram no 'Domingão com Huck'
Gustavo e Fred Nicácio, do BBB23, se encontram no 'Domingão com Huck' Crédito: Reprodução de vídeo/Globo
Eliminados do Big Brother Brasil 23, Paula, Fred Nicácio, Gustavo e Cristian se encontraram no palco do Domingão do Huck no último domingo, 5. A ocasião trouxe à tona a acusação de intolerância religiosa contra o fazendeiro e o empresário, além de Key Alves, que segue no jogo. Na ocasião, o médico discursou sobre o assunto e rebateu as justificativas de mal-entendido.
"É importante que a gente entenda que não foi um mal-entendido. Mal-entendido é outra coisa. [...] O que aconteceu é racismo religioso, intolerância religiosa. Se fosse alguém rezando um terço de Nossa Senhora, isso não teria acontecido", repreendeu Nicácio.
Segundo ele, por ser "representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso e maligno". "Houve uma demonização da minha fé naquele momento", pontuou o médico.
Vale relembrar que quando a situação ocorreu na casa do BBB 23, Tadeu Schmidt chamou a atenção dos participantes sobre diversidade religiosa. O discurso foi feito ao vivo, após a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian, na qual diziam ter medo da religião de Fred Nicácio, adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá.
Logo após ser eliminado, o médico pôde assistir à cena pela primeira vez e não conteve o choro. "Isso é muito sério. Isso machuca muito! Isso mata pessoas do Brasil inteiro, destrói fé, aniquila pessoas. É muito grave", refletiu no momento.

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