Fred Nicácio repreende intolerância religiosa em encontro com Gustavo e Cris

Gustavo e Fred Nicácio, do BBB23, se encontram no 'Domingão com Huck' Crédito: Reprodução de vídeo/Globo

Eliminados do Big Brother Brasil 23, Paula, Fred Nicácio, Gustavo e Cristian se encontraram no palco do Domingão do Huck no último domingo, 5. A ocasião trouxe à tona a acusação de intolerância religiosa contra o fazendeiro e o empresário, além de Key Alves, que segue no jogo. Na ocasião, o médico discursou sobre o assunto e rebateu as justificativas de mal-entendido.

"É importante que a gente entenda que não foi um mal-entendido. Mal-entendido é outra coisa. [...] O que aconteceu é racismo religioso, intolerância religiosa. Se fosse alguém rezando um terço de Nossa Senhora, isso não teria acontecido", repreendeu Nicácio.

Segundo ele, por ser "representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso e maligno". "Houve uma demonização da minha fé naquele momento", pontuou o médico.

Vale relembrar que quando a situação ocorreu na casa do BBB 23, Tadeu Schmidt chamou a atenção dos participantes sobre diversidade religiosa. O discurso foi feito ao vivo, após a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian, na qual diziam ter medo da religião de Fred Nicácio, adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá.