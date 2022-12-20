Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Flora Matos se irrita em Belém e internautas reagem mal

Durante sua apresentação no festival Psica, a cantora reclamou de que um outro show acontecia simultaneamente ao seu; no Instagram, ela disse que foi ‘mal compreendia’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 14:03

A cantora Flora Matos
A cantora Flora Matos Crédito: Instagram/@floramatos
As redes sociais não amanheceram cordiais com Flora Matos nesta segunda-feira, 19. A cantora foi criticada por ter paralisado seu show em Belém, no festival Psica, para reclamar da organização do evento. Ela disse que estava dando para escutar a música da banda paraense Reggaeton, que tocava em um palco menor.
Conforme é praticado nos festivais de música, o Psica tinha mais de um show acontecendo ao mesmo tempo. O evento contava com três palcos - com pelo menos duas atrações simultâneas. "Dois shows ao mesmo tempo não dá. Desculpa, galera. O máximo de respeito. Irmão, sem condição de fazer show ouvindo outra banda tocar, sem condição", disse Flora no palco principal.
A rapper paralisou a sua apresentação até que a banda Reggaeton deixasse de tocar. Apesar de ter sido aplaudida por seus fãs durante o show, na internet o clima foi outro. "Três dias de evento e todos os artistas fizeram seus shows de boas mesmo com artistas em outros espaços. A cristalzinho parou e show e se retirou do palco", escreveu um usuário. "Ela estava querendo ser estrela e queria tocar sozinha", disse uma internauta.
Em posicionamento publicado em um story do Instagram, a cantora disse que havia acordado com a organização do evento que não poderia ter outra apresentação junto com a sua. "Não é nada confortável fazer um show onde seu som é atravessado por outro. Compromete a qualidade da nossa entrega", justificou a rapper, que alegou ter sido "mal compreendida".

Veja Também

Aos 53 anos, Luciana Gimenez posta fotos “picantes” e recebe elogios dos fãs

Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Portugal

Retorno de RBD? Fãs vão à loucura nas redes após anuncio misterioso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados