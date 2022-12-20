Aos 53 anos, Luciana Gimenez posta fotos “picantes” e recebe elogios dos fãs

Luciana Gimenez posta fotos “picantes” nas redes sociais Crédito: Instagram/@lucianagimenez

Luciana Gimenez causou um alvoroço na web ao publicar uma série de fotos pra lá de picantes. Aos 53 anos, a apresentadora do programa SuperPop, da Rede TV, posou sem sutiã em um ensaio ousado e repleto de caras sensuais.

“Tem dias que a única coisa que a gente quer é um salto poderoso”, escreveu a apresentadora na legenda.

Vários fãs comentaram na publicação de Gimenez. “Poderosa. Autêntica. Sem medo de ser feliz”, disse um internauta. “Está linda. Poderosa dentro do seu estilo que amo muito. Parabéns e aproveite tudo que a vida tem para lhe oferecer”, escreveu uma seguidora.

Luciana é mãe de Lorenzo, fruto do casamento com Marcelo de Carvalho, um dos donos da Rede TV, e Lucas Jagger, fruto do relacionamento com o cantor Mick Jagger. A apresentadora, que está solteira, participou do programa Lady Night, da humorista Tatá Werneck, e fez várias revelações sobre sua vida sexual.