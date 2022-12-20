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Aos 53 anos, Luciana Gimenez posta fotos “picantes” e recebe elogios dos fãs

Apresentadora do programa SuperPop, da Rede TV, posou sem sutiã nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 12:43

Luciana Gimenez posta fotos “picantes” nas redes sociais
Luciana Gimenez posta fotos “picantes” nas redes sociais Crédito: Instagram/@lucianagimenez
Luciana Gimenez causou um alvoroço na web ao publicar uma série de fotos pra lá de picantes. Aos 53 anos, a apresentadora do programa SuperPop, da Rede TV, posou sem sutiã em um ensaio ousado e repleto de caras sensuais.
“Tem dias que a única coisa que a gente quer é um salto poderoso”, escreveu a apresentadora na legenda.
Vários fãs comentaram na publicação de Gimenez. “Poderosa. Autêntica. Sem medo de ser feliz”, disse um internauta. “Está linda. Poderosa dentro do seu estilo que amo muito. Parabéns e aproveite tudo que a vida tem para lhe oferecer”, escreveu uma seguidora.
Luciana é mãe de Lorenzo, fruto do casamento com Marcelo de Carvalho, um dos donos da Rede TV, e Lucas Jagger, fruto do relacionamento com o cantor Mick Jagger. A apresentadora, que está solteira, participou do programa Lady Night, da humorista Tatá Werneck, e fez várias revelações sobre sua vida sexual.
Além das aventuras mais “quentes” da apresentadora, Luciana também disse que já pensou em criar um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Apesar da expectativa, a musa ainda não começou a vender suas fotos e vídeos para os assinantes do site.

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