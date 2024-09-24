Fiuk pede apoio dos fãs ao tentar parar de fumar

Fiuk revela luta contra vício Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk, 33, contou que está tentando parar de fumar. O cantor usou seu perfil no Instagram para fazer um desabafo sobre a luta contra o vício. Ele ainda pediu o apoio dos fãs neste nova fase. "Preciso jogar uma real para vocês. Eu peço paciência nesses dias agora. Eu estou lutando de uma vez para parar de fumar, galera".

O ex-BBB disse que começou a fumar como uma 'brincadeira'. "A gente começa de pirraça, de brincadeira. Meu pai fuma, minha mãe fuma, meu avô fumava... Todo mundo na minha família".