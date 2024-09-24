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Luta contra o vício

Fiuk pede apoio dos fãs ao tentar parar de fumar

Cantor disse que tomou decisão recentemente e ainda convocou os seguidores a embarcarem com ele em uma nova etapa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:19

Fiuk revela luta contra vício
Fiuk revela luta contra vício Crédito: Reprodução/Instagram
Fiuk, 33, contou que está tentando parar de fumar. O cantor usou seu perfil no Instagram para fazer um desabafo sobre a luta contra o vício. Ele ainda pediu o apoio dos fãs neste nova fase. "Preciso jogar uma real para vocês. Eu peço paciência nesses dias agora. Eu estou lutando de uma vez para parar de fumar, galera".
O ex-BBB disse que começou a fumar como uma 'brincadeira'. "A gente começa de pirraça, de brincadeira. Meu pai fuma, minha mãe fuma, meu avô fumava... Todo mundo na minha família".
O ator relatou que está sendo um momento difícil. "É um caminho diferente, é mais difícil. Chegar em casa, sentir cheiro de cigarro. Você fica em volta dessa energia. Peço para vocês torça por mim. E você que está me vendo e também fuma, vamos juntos, vamos tentar parar de verdade, vamos viver juntos isso aí. Estou meio estranho esses dias, que são os primeiros, então está mexendo um monte de coisa em mim aqui".

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