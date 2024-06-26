Filhos de Marcello Antony trabalham como faxineiro e auxiliar de cozinha em Portugal

“A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles”, explicou o ator, em entrevista à Leda Nagle
Agência Estado

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 11:13

Marcello Antony anuncia mudança de carreira
Marcello Antony em cena da série 'Novela', do Amazon Prime Video Marcello Antony em cena da série 'Novela', da Prime Video Crédito: Ingrid Maia/Divulgação
Após anunciar que está trabalhando como corretor de imóveis em Portugal, Marcelo Antony deu detalhes sobre como os filhos vivem no país: Francisco, de 21 anos, é auxiliar de cozinha, e o enteados, Lucas, de 23 e Louis, de 19 anos - filhos de Carolina Hollinger - fazem faxina. "Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale", disse, em entrevista ao canal de Leda Nagle.
"O Francisco trabalha em uma grande rede de restaurantes em Lisboa, ganha 850 euros, que é o salário mínimo aqui. Eu ajudo com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", explicou o ator. "O Lucas, meu enteado e filho, faz faxina em casas de americanos. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos."
O ator reforçou que, para ele, a mentalidade dos portugueses em relação ao trabalho é diferente e que, possivelmente, os filhos não teriam os mesmos empregos no Brasil.
Marcelo Antony explicou que Lucas está juntando dinheiro para estudar gastronomia, enquanto Lucas e Louis querem morar em outro país. "A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre. O Francisco falou para mim: "Pai, quero ficar como auxiliar de cozinha por um ano e meio, porque quero juntar dinheiro e fazer o melhor curso de gastronomia aqui da Europa. Quero ser chefe de cozinha". E o Lucas e o Louis estão procurando lugar para morar na Holanda. Eles querer começar lá como entregadores, entregando comida de bicicleta, porque lá se ganha bastante."
Apesar de ter investido em outra carreira, Marcelo adiantou que não vai abandonar a atuação. "Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro", disse.

