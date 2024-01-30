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Filho revela que Claudia Alencar ‘não está mais andando’

Atriz de 73 anos está internada desde 17 de dezembro devido a uma infecção bacteriana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 14:43

Claudia Alencar está internada desde 17 de dezembro
Claudia Alencar está internada desde 17 de dezembro Crédito: Reprodução | Instagram @claudiaalencaroficial
Claudia Alencar segue internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A atriz de 73 anos deu entrada no hospital no dia 17 de dezembro devido a uma infecção bacteriana e segue sem previsão de alta hospitalar. De acordo com o filho, o estado de saúde da atriz piorou neste mês e "nesse momento, ela não está mais andando".
Desde sua internação, Claudia foi submetida a duas cirurgias e segue sem previsão de alta hospitalar. A última atualização do estado de saúde da artista foi feita por meio de boletim médico, divulgado nesta segunda-feira, 29. "A Sra. Claudia G Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", diz o comunicado.
Yann Hatchuel, filho de Claudia Alencar, se mostrou preocupado com o estado de saúde da mãe em entrevista à Quem. "Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando", explicou.
Hatchuel também disse que a equipe médica está realizando uma bateria de exames para descobrir o diagnóstico da artista e tratar sua condição.
Na última semana, a assessoria de imprensa da atriz divulgou uma nota, esclarecendo que a atriz não fará mais parte do elenco de Beleza Fatal, primeira novela original da HBO Max. As gravações teriam início em fevereiro.

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