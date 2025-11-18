Editorias do Site
Redes Sociais

Filho de Péricles e esposa capixaba descobrem o sexo do bebê em chá revelação

Em uma celebração intimista, Lucas Morato e Sarah Kolken anunciaram o sexo do bebê. O momento especial contou com a presença de Péricles

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:09

Filho de Péricles e esposa capixaba dscobrem o sexo do bebê
Filho de Péricles e esposa capixaba dscobrem o sexo do bebê Crédito: Reprodução Instagram | @l.morato | @pericles

Na tarde desta terça-feira (18), Lucas Morato e Sarah Kolken descobriram que estão à espera de um menino, que receberá o nome de Lucas Filho. O sexo do bebê foi revelado durante um chá revelação e a novidade foi compartilhada com os seguidores em uma live no Instagram.

Lucas Morato é filho de Péricles e também é cantor, ele e a capixaba se casaram no ano passado.

Por meio dos stories, Péricles compartilhou a alegria de saber que será vovô de um menino.

Filho de Péricles e esposa capixaba descobrem sexo do bebê

Anteriormente, Péricles já havia comunicado sobre a chegada do neto em uma publicação do Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Larissa Manoela avança em processo contra gravadora e busca indenização por danos morais

Larissa Manoela avança em processo contra gravadora e busca indenização por danos morais

Imagem - Roberto Carlos poderá ter uma emissora de rádio para tocar as suas músicas

Roberto Carlos poderá ter uma emissora de rádio para tocar as suas músicas

Imagem - Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia

Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30

A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30
Imagem - Clássico e 'high-tech': veja como ficou o Theatro Carlos Gomes após restauro

Clássico e 'high-tech': veja como ficou o Theatro Carlos Gomes após restauro
Imagem - Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado

Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado