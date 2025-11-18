Filho de Péricles e esposa capixaba descobrem o sexo do bebê em chá revelação

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:09
Na tarde desta terça-feira (18), Lucas Morato e Sarah Kolken descobriram que estão à espera de um menino, que receberá o nome de Lucas Filho. O sexo do bebê foi revelado durante um chá revelação e a novidade foi compartilhada com os seguidores em uma live no Instagram.
Lucas Morato é filho de Péricles e também é cantor, ele e a capixaba se casaram no ano passado.
Por meio dos stories, Péricles compartilhou a alegria de saber que será vovô de um menino.
Anteriormente, Péricles já havia comunicado sobre a chegada do neto em uma publicação do Instagram.
