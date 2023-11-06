Filha única de Dercy, Decimar Gonçalves morre aos 88 anos

Única filha da inesquecível Dercy, Decimar Gonçalves morreu aos 88 anos na manhã deste domingo (88). A morte foi anunciada por sua neta, Melissa Senra, em post nas redes sociais.
"O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa!!! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida", lamentou, elogiando a postura de Decimar como avó.
"Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais!!! Te amo para todo sempre, vozinha!!!".
As informações do sepultamento - ou mesmo a causa da morte de Gonçalves - não foram divulgadas pelos familiares.
Conforme publicado pelo portal UOL, Decimar era fruto do romance de Dercy com o exportador de café mineiro Ademar Martins, em um relacionamento extraconjugal. Mesmo tendo assumido a criança, ele não manteve contato e Dercy criou a filha sozinha. A atriz e dama do teatro ficou ao lado de Decimar até julho de 2008, quando Dercy morreu aos 101 anos.