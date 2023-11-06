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Filha única de Dercy, Decimar Gonçalves morre aos 88 anos

Decimar morreu nesse domingo (5). Confirmação do óbito veio com postagem de sua neta, Melissa Senra, nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 13:00

Filha única de Dercy, Decimar Gonçalves morre aos 88 anos
Filha única de Dercy, Decimar Gonçalves morre aos 88 anos Crédito: Instagram@ mw_melissa_wilson
Única filha da inesquecível Dercy, Decimar Gonçalves morreu aos 88 anos na manhã deste domingo (88). A morte foi anunciada por sua neta, Melissa Senra, em post nas redes sociais.
"O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa!!! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida", lamentou, elogiando a postura de Decimar como avó.
"Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais!!! Te amo para todo sempre, vozinha!!!".
As informações do sepultamento - ou mesmo a causa da morte de Gonçalves - não foram divulgadas pelos familiares.
Conforme publicado pelo portal UOL, Decimar era fruto do romance de Dercy com o exportador de café mineiro Ademar Martins, em um relacionamento extraconjugal. Mesmo tendo assumido a criança, ele não manteve contato e Dercy criou a filha sozinha. A atriz e dama do teatro ficou ao lado de Decimar até julho de 2008, quando Dercy morreu aos 101 anos.

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