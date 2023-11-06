Filha única de Dercy, Decimar Gonçalves morre aos 88 anos Crédito: Instagram@ mw_melissa_wilson

Única filha da inesquecível Dercy, Decimar Gonçalves morreu aos 88 anos na manhã deste domingo (88). A morte foi anunciada por sua neta, Melissa Senra, em post nas redes sociais.

"O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa!!! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida", lamentou, elogiando a postura de Decimar como avó.

"Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais!!! Te amo para todo sempre, vozinha!!!".

As informações do sepultamento - ou mesmo a causa da morte de Gonçalves - não foram divulgadas pelos familiares.