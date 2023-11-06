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Saudade

Filha de Elizangela publica homenagem após morte da mãe: "Não está sendo fácil"

Atriz morreu na última sexta-feira, 3, aos 68 anos, depois de uma parada cardiorrespiratória
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:56

A filha da atriz Elizangela, Marcelle Sampaio, usou as redes sociais neste domingo, 5, para lamentar a morte da mãe e prestar uma homenagem. A artista morreu na última sexta-feira, 3, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
A filha da atriz Elizangela, Marcelle Sampaio, usou as redes sociais neste domingo, 5, para lamentar a morte da mãe e prestar uma homenagem.
A filha da atriz Elizangela, Marcelle Sampaio, usou as redes sociais neste domingo, 5, para lamentar a morte da mãe e prestar uma homenagem. Crédito: Instagram@marcellesampaio8
"Não está sendo fácil", escreveu Marcelle na legenda da foto em que apareceu ao lado da mãe e da mulher, Micheline Torres. Na postagem, feita no Instagram, ela agradeceu o apoio que recebeu de amigos e fãs da mãe, além das pessoas que compareceram ao velório da atriz.
"Agora seguem-se as outras fases do luto e segue o dia a dia, focando em um dia de cada vez", disse. Ela também contou que considera que os dias seguem "não para abafar, camuflar ou tapar a dor". "O dia a dia segue para ampliar nosso olhar e corações para o maior da vida, para a preciosidade que são as relações."
Para Marcelle, o cotidiano também serve para mostrar "o valor do cultivo da saúde" e "de que a vida é agora". Por fim, ela pediu para que cada pessoa que lesse a publicação escrevesse uma memória "alegre, feliz e amorosa" que tem de Elizangela.
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