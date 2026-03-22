Astrologia

Conheça o lado sombrio de cada signo do zodíaco

A forma como cada nativo reage à pressão revela muito sobre seu funcionamento emocional

Publicado em 22 de março de 2026 às 11:55

O lado sombrio na astrologia pode ser usado como um caminho de crescimento Crédito: Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

Todo mundo tem luz… e sombra. Na astrologia, o chamado “lado sombrio” não é algo ruim — ele revela comportamentos que aparecem quando estamos inseguros, pressionados ou emocionalmente desequilibrados. Olhar para essas partes com consciência é um dos caminhos mais poderosos de crescimento. Afinal, aquilo que você reconhece, você transforma.

Abaixo, conheça o lado sombrio de cada signo do zodíaco!

Áries

O nativo de Áries age por impulso e precisa controlar reações intensas para evitar conflitos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Impulsivo e reativo , o nativo de Áries pode agir sem pensar e acabar magoando quem está por perto. Quando frustrado, tende a explodir, perdendo a paciência com facilidade e criando conflitos desnecessários.

Touro

O nativo de Touro se apega ao conforto e tem rigidez diante de mudanças Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Apegado ao conforto e à segurança, o nativo de Touro pode resistir a mudanças mesmo quando elas são necessárias. A teimosia pode virar rigidez, e o apego, possessividade.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos se dispersa com facilidade Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

A mente acelerada pode levar à dispersão. Em desequilíbrio, o nativo de Gêmeos pode ser inconsistente, falar sem filtro ou até demonstrar superficialidade em situações mais profundas.

Câncer

O nativo de Câncer guarda mágoas e usa o silêncio emocional como defesa Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Extremamente sensível, o nativo de Câncer pode se fechar emocionalmente quando se sente ferido. Guardar mágoas e agir de forma indireta ou passivo-agressiva é um dos seus desafios.

Leão

O nativo de Leão busca validação, querendo atenção constante Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Quando o brilho vira necessidade de validação, o nativo de Leão pode cair no ego inflado. Em momentos de insegurança, pode dramatizar situações ou querer atenção constante.

Virgem

Perfeccionista por natureza, o nativo de Virgem se cobra demais Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Perfeccionista por natureza, o nativo de Virgem pode se tornar crítico demais — tanto consigo quanto com os outros. Isso pode gerar ansiedade, cobrança excessiva e dificuldade de relaxar.

Libra

O nativo de Libra evita conflitos a qualquer custo Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

A busca por harmonia pode fazer o nativo de Libra evitar conflitos a qualquer custo. Isso pode resultar em indecisão, dificuldade de se posicionar e até em agradar demais os outros.

Escorpião

Intenso e profundo, o nativo de Escorpião intensifica o controle Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Intenso e profundo, o nativo de Escorpião pode desenvolver comportamentos controladores quando se sente ameaçado. Ciúmes, desconfiança e tendência à vingança fazem parte da sua sombra.

Sagitário

O nativo de Sagitário fala sem filtro e pode fugir de responsabilidades ou compromissos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Direto e sincero , o nativo de Sagitário pode ultrapassar limites com palavras duras. Além disso, pode fugir de responsabilidades ou compromissos quando se sente limitado.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio esconde emoções e se torna frio ou distante Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Focado em resultados, o nativo de Capricórnio pode reprimir emoções e se tornar frio ou distante. A rigidez e o excesso de controle podem afastar conexões emocionais importantes.

Aquário

O nativo de Aquário pode parecer distante demais Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Independente, o nativo de Aquário pode parecer distante demais. Em desequilíbrio, tende a se desconectar emocionalmente , evitando vínculos mais profundos.

Peixes

O nativo de Peixes se perde em idealizações, gerando confusão emocional e dificuldade de encarar fatos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Sensível e intuitivo, o nativo de Peixes pode se perder em ilusões. A tendência à fuga da realidade e à idealização pode gerar confusão emocional e dificuldade de encarar fatos.

Por Viviane Pettersen

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.