Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 23 a 29 de março de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:55

Será uma semana propícia para alinhar intenções, agir com maturidade e abrir espaço para novas oportunidades Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Nesta semana se encerrará um ciclo de amadurecimento iniciado no começo do mês. O Baralho Cigano mostra que colheitas começarão a aparecer conforme as escolhas feitas anteriormente. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a consciência gera destino.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O nativo de Áries viverá uma semana de vitória e clareza, com decisões corretas e reconhecimento no trabalho Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “O Sol” traz vitória e clareza. A semana favorecerá decisões corretas. No amor , a energia vibrante aproximará pessoas. No trabalho, haverá reconhecimento.

Touro

O nativo de Touro viverá uma semana de firmeza nas relações e possível crescimento no trabalho Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “A Âncora” reforça estabilidade. A segurança será prioridade. No amor, a firmeza fortalecerá laços. No trabalho, a constância trará crescimento.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos receberá possíveis notícias transformadoras Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “A Carta” indica notícias transformadoras. Algo aguardado poderá se confirmar. No amor, haverá comunicação sincera. No trabalho, propostas surgirão.

Câncer

O nativo de Câncer se envolverá com mais afeto e fortalecerá vínculos por meio da empatia Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “O Coração” amplia sensibilidade e afeto. A semana favorecerá reconciliações. No amor, haverá entrega verdadeira. No trabalho, prevalecerá empatia.

Leão

O nativo de Leão assumirá compromissos sólidos e verá relações se definirem Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “O Anel” fala de compromissos sólidos. As relações se definirão. No amor, alianças se fortalecerão. No trabalho, haverá contratos importantes.

Virgem

O nativo de Virgem encontrará sorte em oportunidades rápidas e inesperadas Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “O Trevo” aponta para sorte rápida. Será importante aproveitar oportunidades imediatas. No amor, a leveza favorecerá encontros. No trabalho, surgirão chances inesperadas.

Libra

O nativo de Libra precisará se posicionar Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “A Justiça” exige posicionamento. Decidir será inevitável. No amor, haverá equilíbrio nas palavras. No trabalho, ocorrerão decisões estratégicas.

Escorpião

O nativo de Escorpião encerrará um ciclo definitivo e passará por transformação Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “O Caixão” confirma encerramentos definitivos. Um ciclo chegará ao fim. No amor, haverá desapego libertador. No trabalho, ocorrerá transformação.

Sagitário

O nativo de Sagitário avançará com notícias positivas e movimento favorável Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” traz avanço e notícias. Um movimento positivo se aproximará. No amor, haverá encontros animadores. No trabalho , ocorrerá progresso.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio poderá ser recompensado pela paciência Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “A Montanha” aponta para desafios superáveis. A persistência será recompensada. No amor, a paciência fortalecerá. No trabalho, haverá superação.

Aquário

O nativo de Aquário encontrará soluções e verá caminhos se abrirem Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “A Chave” revela solução e desbloqueio. Algo se resolverá finalmente. No amor, haverá clareza emocional. No trabalho, portas se abrirão.

Peixes

O nativo de Peixes poderá ter aprendizados e assumir responsabilidade Crédito: Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock

A carta “A Cruz” fala de aprendizado e responsabilidade. Aceitar desafios trará crescimento. No amor, haverá maturidade emocional; no trabalho, compromisso espiritual e prático.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.