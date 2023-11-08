Filha de Nelson Gonçalves tem R$ 3 milhões em joias roubadas; funcionária confessa crime

Um crime vem movimentando a elite paulistana nos últimos dias. Lilian Gonçalves, filha do saudoso cantor Nelson Gonçalves, teve seu acervo de joias roubadas durante um assalto em sua casa, localizada em Alto de Pinheiros, área nobre de São Paulo, na semana passada. A empresária avalia que o prejuízo foi de cerca de R$ 3 milhões.

Segundo informações publicadas pelo portal g1, foram usurpadas joias que pertenceram à apresentadora Hebe Camargo (falecida em 2012) e compradas por Lilian após a morte da estrela do SBT.

Em entrevista ao portal, Gonçalves - proprietária de bares e casas noturnas em SP - afirmou ter pago US$ 600 mil (cerca de R$ 2.928.660 no câmbio atual) para ficar com sete peças da apresentadora: um conjunto de gargantilha e par de brincos de brilhantes, ambos no formato de estrela-cadente (ou cometa); um anel de ouro branco que imita uma rosa; e outro par de brincos e anel em rubi vermelho. "O que mais pesa para mim é o valor sentimental. Hebe era uma deusa, minha amiga", disse Lilian nesta quarta (8), ao g1.

Joias que pertenceram a Hebe Camargo foram furtadas da casa de Lilian Gonçalves Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com o portal, a Polícia Civil de São Paulo havia recuperado quatro das joias furtadas (o conjunto de gargantilha e par de brincos com o cometa e um anel de rosa) até a tarde desta quarta (8). Segundo investigação, uma funcionária da vítima confessou o crime dizendo que furtou as peças porque tem oito filhos e estava precisando de dinheiro, pois se encontrava em dificuldades financeiras. A mulher estava trabalhando havia dois meses na limpeza da residência de Lilian Gonçalves.

RELÍQUIAS LOCALIZADAS PELA POLÍCIA

Na segunda-feira (6) a funcionária foi levada à delegacia onde indicou o lugar em que as quatro joias estavam e acabou indiciada por "furto qualificado". A mulher negou, porém, que tenha levado as outras três joias que ainda não foram encontradas. Como não houve flagrante, e ela colaborou com a polícia, a empregada foi liberada para responder ao crime em liberdade.

De acordo com o 14º Distrito Policial (DP), em Pinheiros, que investiga o caso, a funcionária havia vendido a gargantilha, o par de brincos de cometa e o anel de rosa por R$ 25 mil para o dono de uma casa de joias na Zona Sul da capital paulista. Os policiais foram até o estabelecimento comercial e falaram com o proprietário, que devolveu as peças. Ele não foi detido, conforme relatou o g1.

"O suposto receptador continua sendo investigado para avaliarmos se ele cometeu crime de receptação culposa, sem intenção, ou dolosa, se sabia que os objetos eram furtados", falou o delegado Felipe Nakamura ao site.