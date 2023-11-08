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Brutalidade

Cantor sertanejo é filmado agredindo mãe durante briga em Goiás; veja vídeo

Segundo o g1, agressão teria acontecido na noite do último sábado (4), após uma discussão. Mãe do sertanejo disse que se considera culpada pela agressão sofrida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 16:17

Cantor sertanejo Luan foi filmado agredindo a mãe em frente a uma distribuidora de Guapó/GO
Cantor sertanejo Luan foi filmado agredindo a mãe em frente a uma distribuidora de Guapó/GO Crédito: Reprodução
Uma cena brutal está chamando a atenção das redes sociais. O cantor sertanejo Luan, da dupla Marco e Luan, foi filmado agredindo a mãe em frente a uma distribuidora de Guapó, Região Metropolitana de Goiânia/GO. 
Segundo o portal g1, a agressão teria acontecido na noite do último sábado (4), após uma discussão. No vídeo, é possível ver os dois discutindo e o sertanejo empurrando a mãe. Em choque, a senhora avança sobre o rapaz. Não satisfeito com a agressão inicial, Luan dá um empurrão mais forte na mãe, que acaba caindo e batendo a cabeça no chão. A briga foi assistida por várias testemunhas, que, mesmo atônitas, tentaram socorrer a mulher após o ocorrido.
Como mostram as cenas, logo após cometer a agressão, o artista deixa o local enquanto a senhora fica estirada no chão. Após alguns minutos, ainda no solo, a mãe começa a chorar. Veja o vídeo que circula pelas redes sociais.
Identificada como Andreia, a mãe do agressor publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que se considera culpada pela agressão sofrida. "A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida, aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis", afirmou.
"Não foi porque ele quis, nem por que é agressivo. Meu filho é muito carinhoso e amoroso. Nunca tive problemas com ele", completou Andreia.
Ainda de acordo com o g1, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) da cidade de Guapó. Segundo o delegado André Veloso, responsável pelo caso, tanto Luan quanto a mãe foram convidados informalmente para prestar esclarecimentos na delegacia, mas não responderam à solicitação. Os dois serão intimados formalmente para que a investigação prossiga.
Ainda segundo o delegado, a mãe do cantor deve passar pelo exame de corpo delito. "Tendo em vista que o crime de lesão corporal contra a mulher, no caso a mãe, é de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da manifestação ou do querer da vítima para que a polícia haja", explicou Veloso ao g1.

QUEM É LUAN?

Conforme publicado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Luan é o nome artístico de Gutierrez Jose. Seu perfil no Instagram, ao lado de Marco, possui quase seis mil seguidores. Além de cantor, o rapaz ainda é compositor.
A colunista também informou que Luan tem dois filhos e é bastante conhecido no interior de Goiás. Só em outubro, Marco e Luan fizeram 10 shows no estado da Região Centro-Oeste.

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