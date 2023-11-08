Bruna Biancardi diz não haver "acordo milionário" com Neymar em meio a rumores de término

Bruna Biancardi usou as redes para falar que não existe acordo milionário com Neymar Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para rebater informações de que ela e Neymar teriam um "acordo milionário" para que as supostas infidelidades do jogador não fossem expostas. Ambos teriam terminado o romance mesmo após o nascimento da pequena Mavie.

"Bruna Biancardi vem por meio de sua assessoria agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum 'acordo milionário' e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem, evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas", começou a nota divulgada nos Stories dela.

gente, sério mesmo… acho que nunca vi um puerpério tao difícil igual ta sendo o da bruna biancardi. todo dia incomodam a mulher e inventam coisa pic.twitter.com/ZiilINdsXV — manu ⸆⸉ (@bruckerzinha) November 8, 2023

"O caso [da invasão à casa dos pais por bandidos] já está nas mãos das autoridades competentes e a justiça será feita", emendou.

Por fim, afirma que não é uma situação fácil para a família "que nunca teve a intenção de ter a vida exposta dessa maneira". A influenciadora pediu que o momento fosse respeitado.

O casal Bruna e Neymar vem sendo cada vez menos discreto em relação às aparições públicas desacompanhados e nas mensagens indiretas publicadas nas redes. Esses podem ser indícios de que o término já é real, só ainda não foi anunciado oficialmente.