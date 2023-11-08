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Polêmica

Bruna Biancardi diz não haver "acordo milionário" com Neymar em meio a rumores de término

Influenciadora também deu mais detalhes sobre invasão à casa dos pais: "Justiça será feita"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 11:33

Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador
Bruna Biancardi usou as redes para falar que não existe acordo milionário com Neymar Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para rebater informações de que ela e Neymar teriam um "acordo milionário" para que as supostas infidelidades do jogador não fossem expostas. Ambos teriam terminado o romance mesmo após o nascimento da pequena Mavie.
"Bruna Biancardi vem por meio de sua assessoria agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum 'acordo milionário' e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem, evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas", começou a nota divulgada nos Stories dela.
"O caso [da invasão à casa dos pais por bandidos] já está nas mãos das autoridades competentes e a justiça será feita", emendou.
Por fim, afirma que não é uma situação fácil para a família "que nunca teve a intenção de ter a vida exposta dessa maneira". A influenciadora pediu que o momento fosse respeitado.
O casal Bruna e Neymar vem sendo cada vez menos discreto em relação às aparições públicas desacompanhados e nas mensagens indiretas publicadas nas redes. Esses podem ser indícios de que o término já é real, só ainda não foi anunciado oficialmente.
Segundo informações do jornal Correio Braziliense, só existiria agora entre os dois uma relação cordial pelo nascimento da filha. Os dois não seriam mais noivos e, por esse motivo, Neymar estaria mais preocupado com as notícias de sua vida íntima que circulam na imprensa. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Neymar e Bruna para confirmação, mas não obteve resposta.

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