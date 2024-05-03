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Filha de Mingau faz vídeo com baixista no hospital: 'Aqui com meu paizinho'

Isabella Aglio gravou um vídeo com o baixista do Ultraje a Rigor, na tarde desta sexta-feira (3), no hospital; confira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 16:04

Filha de Mingau, Isabella Aglio gravou um vídeo com o baixista do Ultraje a Rigor, na tarde desta sexta-feira (3), no hospital. O músico se recupera desde setembro, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.
Isabella gravou o vídeo para convidar os fãs do pai para um show beneficente. A apresentação que ocorrerá no dia 23 deste mês, na casa de espetáculo Tokio Marine Hall, em São Paulo, tem o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar os custos do tratamento do baixista.
"Estou aqui com o meu paizinho para convidar vocês para o show do dia 23 do Tokio Marine", disse Isabella ao segurar e dar um beijo nas mãos do pai.
A filha do baixista contou que a família foi atacada devido a vaquinha. "Ninguém é obrigado a doar ou ajudar em nada. Quem conhece meu pai e nos conhece, sabe da nossa integridade. E não vamos aceitar sermos atacados por gente que só quer causar polêmica e denegrir nossa imagem, na maioria das vezes escondida atrás de perfis fakes".
Segundo a investigação, Mingau passou com velocidade pela Praça do Ovo, na comunidade Ilha das Cobras, em uma picape escura com película nos vidros. Isso levantou suspeita dos traficantes que atuam na região, que dispararam contra o carro.

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