Filha de Mingau faz vídeo com baixista no hospital: 'Aqui com meu paizinho'

Filha de Mingau, Isabella Aglio gravou um vídeo com o baixista do Ultraje a Rigor, na tarde desta sexta-feira (3), no hospital. O músico se recupera desde setembro, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Isabella gravou o vídeo para convidar os fãs do pai para um show beneficente. A apresentação que ocorrerá no dia 23 deste mês, na casa de espetáculo Tokio Marine Hall, em São Paulo, tem o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar os custos do tratamento do baixista.

"Estou aqui com o meu paizinho para convidar vocês para o show do dia 23 do Tokio Marine", disse Isabella ao segurar e dar um beijo nas mãos do pai.

A filha do baixista contou que a família foi atacada devido a vaquinha. "Ninguém é obrigado a doar ou ajudar em nada. Quem conhece meu pai e nos conhece, sabe da nossa integridade. E não vamos aceitar sermos atacados por gente que só quer causar polêmica e denegrir nossa imagem, na maioria das vezes escondida atrás de perfis fakes".