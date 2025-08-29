Famosos

Filha de Leonardo se declara para namorada

Na mensagem, acompanhada de fotos do casal, a filha do sertanejo lembrou dos desafios e das conquistas vividas

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:24

Filha de Leonardo se declara para namorada Crédito: Reprodução Instagram @monyqueisabellacosta

A discrição sempre marcou a vida de Monyque Isabella, 33, filha mais velha do cantor Leonardo, 62. Longe dos holofotes que cercam os irmãos famosos, ela se dedica ao campo como agrônoma.

Mas nesta quinta-feira (28), abriu exceção para usar as redes sociais: fez uma declaração pública de amor à namorada, a também agrônoma Jessica Kalossi, que completou 33 anos.

"Hoje é dia de parabéns para a Kalossi, Cílios, Kaloskyyy (risos). Todos foram eu que inventei, mas eu chamo mesmo é de Dé!", escreveu Monyque, antes de revelar a importância da parceira em sua vida. "Dé, se um dia você achar que não teve um propósito nesse mundo, saiba que na minha vida você teve e muito!".

Na mensagem, acompanhada de fotos do casal, a filha do sertanejo lembrou dos desafios e das conquistas vividas ao lado da aniversariante. "Você esteve comigo quando eu caí (e foram várias vezes, kkk) e me ajudou a levantar. Sempre me incentivou a ser uma pessoa melhor, a voltar para a terapia, a ir para a academia e até no pilates porque sabia que seria bom para mim", contou.

A jovem também destacou o papel de Jessica em sua evolução pessoal: "Eu evoluí como pessoa porque tive você ali para me dar a mão quando precisava. Você me mostrou que o mundo adulto não é um parque da Disney, mas sempre reconheceu meus méritos. Se algum dia você sentir que não tem valor, saiba que aqui você tem uma fã!".

Em tom descontraído, Monyque ainda brincou com o presente da amada neste ano. "P.S.: esse ano não vai ter muitos presentes, porque eu segui seu conselho e estou reduzindo gastos! Amo você!", completou.

A resposta de Jessica veio logo em seguida: "Te amo muito. Estou sempre aqui! E de cá você também tem uma fã. Aprendo todo dia com você. Sorte a minha de ter você do lado".

Monyque é fruto do relacionamento de Leonardo com Sandra e, diferente dos irmãos como Zé Felipe, 27, e João Guilherme, 23, que seguem carreira artística, escolheu uma vida fora da música.

O sertanejo ainda é pai de outros quatro filhos: Pedro Leonardo, 38, Jéssica Beatriz Costa, 31, Matheus Vargas, 25, além dos já citados Zé Felipe e João Guilherme, todos de diferentes relacionamentos.

