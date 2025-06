Famosos

Filha de Elon Musk estreia como drag queen em show ativista em Los Angeles

Vivian Wilson, como Vivlainous, participa de espetáculo beneficente com críticas ao Trump

Vivian Jenna Wilson, 21, filha transgênero do empresário Elon Musk, estreou como drag queen em uma apresentação pública na última sexta-feira (13), em Los Angeles.>

Ela subiu ao palco sob o nome artístico de Vivlainous, durante o espetáculo "SAVE HER", um evento artístico e ativista que reuniu performances voltadas à defesa de causas sociais e ambientais.>

A estreia aconteceu em um contexto simbólico. O show arrecadou fundos para organizações que apoiam imigrantes perseguidos nos Estados Unidos, especialmente após o endurecimento das políticas migratórias do governo Donald Trump.>

Ao som da música Wasted Love, do cantor austríaco JJ --premiada no Eurovision 2025, Vivian dançou vestindo figurino em tons metálicos e segurando a bandeira trans (azul, rosa e branca), em um gesto de afirmação de identidade e orgulho LGBTQIA+.>

Organizado pela drag queen e ativista Pattie Gonia, o musical contou com uma série de intervenções políticas. Frases como "Ninguém é ilegal em solo roubado" foram projetadas em telões durante as apresentações, ampliando o teor de protesto do evento.>