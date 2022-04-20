Fernando Rocha diz que se sentia como um cachorro após demissão da Globo

O jornalista Fernando Rocha (55) contou em entrevista ao canal do YouTube de Luciana Liviero que se sentiu como um cachorro após a sua demissão da TV Globo, em fevereiro de 2019, onde permaneceu por 30 anos.

"Quando você perde um emprego de uma forma muito abrupta, você perde a sua essência. Eu demorei, confessando aqui, em torno de um ano para entender tudo isso. Durante o período pré-pandemia, eu me sentia como um cachorro que caiu do caminhão de mudança", disse ele.

Hoje em dia, toda essa bagagem e repertório adquiridos após o momento complicado do desligamento ele leva para outras pessoas por meio de palestras. Dessa forma, diz ter conseguido perceber que há "vida inteligente fora da TV".

Fernando Rocha, ex-apresentador do "Bem Estar" Crédito: Reprodução/ Rede Globo

"Em 2020, na pandemia, eu entendi que o mundo inteiro estava exatamente nessa mesma situação, como se caísse de um grande caminhão de mudança e precisasse de reinventar. Quando eu descobri que eu tinha uma história para contar, eu falei: 'Eu tenho uma forma de me levantar contando a minha própria história'", afirmou.