Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta por cima!

Fernando Rocha diz que se sentia como um cachorro após demissão da Globo

Jornalista revela que demorou um tempo para entender perda do emprego: "Estou confiante com o que vem pela frente"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:17

O jornalista Fernando Rocha (55) contou em entrevista ao canal do YouTube de Luciana Liviero que se sentiu como um cachorro após a sua demissão da TV Globo, em fevereiro de 2019, onde permaneceu por 30 anos.
"Quando você perde um emprego de uma forma muito abrupta, você perde a sua essência. Eu demorei, confessando aqui, em torno de um ano para entender tudo isso. Durante o período pré-pandemia, eu me sentia como um cachorro que caiu do caminhão de mudança", disse ele.
Hoje em dia, toda essa bagagem e repertório adquiridos após o momento complicado do desligamento ele leva para outras pessoas por meio de palestras. Dessa forma, diz ter conseguido perceber que há "vida inteligente fora da TV".
Fernando Rocha, ex-apresentador do
Fernando Rocha, ex-apresentador do "Bem Estar" Crédito: Reprodução/ Rede Globo
"Em 2020, na pandemia, eu entendi que o mundo inteiro estava exatamente nessa mesma situação, como se caísse de um grande caminhão de mudança e precisasse de reinventar. Quando eu descobri que eu tinha uma história para contar, eu falei: 'Eu tenho uma forma de me levantar contando a minha própria história'", afirmou.
Após a demissão, Rocha não teve nem a chance de se despedir do público. "A vida é assim, corrida, uma hora esquenta, outra hora esfria, mas o que ela nos pede mesmo é coragem", afirmou o apresentador na ocasião, que agradeceu o público por acompanhar toda a sua jornada. "Estou confiante com o que vem pela frente", disse.

Veja Também

Rodrigo Mussi deixa UTI e está fazendo reabilitação na enfermaria

Rafa Kalimann tatua bumbum e diz que inspiração foi Rhudson Victor

Silva e viúvo de Paulo Gustavo estão se conhecendo melhor, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados