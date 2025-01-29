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Fim do relacionamento

Fernanda Paes Leme anuncia separação de Victor Sampaio

A atriz e o empresário são pais de Pilar, de nove meses, e estavam juntos desde 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 15:22

Fernanda Paes Leme com o noivo Victor Sampaio e a pet Tina
Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio e a pet Tina - @fepaesleme no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@fepaesleme
Fernanda Paes Leme usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 29, para anunciar o fim de seu relacionamento com Victor Sampaio. A atriz e o empresário são pais de Pilar, de nove meses, e estavam juntos desde 2021.
"Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", começou.
A atriz explicou que, desde que a filha nasceu, percebeu que o relacionamento dos dois havia se transformado em uma relação de amizade. Fernanda ainda afirmou que seguir com o relacionamento amoroso não seria algo bom para ela e para Pilar.
"Eu acredito que a gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente. Só para não criar nenhum tipo de especulação... Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação", esclareceu.
Fernanda afirmou que, apesar da tristeza pelo fim da relação, está tudo bem. "Somos adultos e vamos transformar o sentimento que existe, aos poucos, em algo muito mais bonito e leve para todo mundo. Fica também a felicidade e a consciência de que todo o tempo em que estivemos juntos, deu certo. Deu muito certo. Porque dele veio nossa filha, nosso laço, e é por ela que a gente decidiu ser feliz, longe de uma rotina juntos que estava se tornando incompatível com nossas necessidades."
Ela finalizou seu pronunciamento ressaltando que a separação não foi uma decisão tomada no calor do momento e agradeceu Victor pelos anos juntos. "Foi algo pelo qual lutamos contra por um tempo, mas decidimos ser fiéis ao que estávamos sentindo de verdade e amadurecemos até chegar aqui."

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