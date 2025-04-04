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Política

Felipe Neto volta atrás e diz não ser candidato em 2026

Youtuber disse que seu lançamento da "pré-candidatura" foi inspirado no livro de George Orwell
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 15:31

Felipe Neto
Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
Depois de anunciar sua suposta "pré-candidatura" à presidência da República em 2026, Felipe Neto voltou atrás e admitiu que tudo não passou de uma ação de marketing.
Felipe Neto afirmou que não sairá candidato nas eleições do próximo ano. O youtuber destacou que seu vídeo divulgado ontem foi apenas uma brincadeira para uma ação publicitária de uma nova versão em audiolivro de "1984", escrito por George Orwell, narrado por Lázaro Ramos. O influenciador afirmou se tratar de uma versão em áudio "diferente" das já existentes, "dramatizada e imersiva" narrada por Ramos.
Youtuber destacou que seu discurso autoritário no vídeo de lançamento da "pré-candidatura" foi inspirado no livro de Orwell como parte da ação para chamar a atenção dos fãs. "É óbvio que não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero no fundo do coração que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar a atenção de vocês. Todas as falas autoritárias que fiz naquele vídeo [da suposta pré-candidatura] eu fiz de propósito. E se você acreditou ou, pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais".
Ele, que no ano passado criou um clube da leitura, destacou a importância dos livros para combater ditadores. "A leitura é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Os livros têm o poder de transformar esse país e com certeza para melhor. Por isso eu fundei o meu clube do livro".
Ainda, Felipe Neto ressaltou não ter pretensão de lançar uma plataforma digital própria. "É claro que não vou lançar rede social nenhuma para monitorar, para controlar as pessoas, afinal, isso, infelizmente, já acontece".

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