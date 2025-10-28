Vestibular

Feijoada 'gourmet' de Chay Suede vira questão do vestibular da Unicamp

Versão minimalista do prato tradicional brasileiro virou exemplo de distinção social na prova

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:38

Feijoada publicado pelo ator no Instagram em 2022 Crédito: Reprodução/Manoella Mello/Globo

Um story publicado por Chay Suede há mais de três anos virou tema de uma questão no vestibular da Unicamp 2026, aplicado no último domingo (26). A publicação, feita em 2022, mostrava o ator capixaba saboreando uma "feijoadinha deliciosa" preparada pela chef Helena Rizzo. O prato viralizou na época por apresentar uma versão "gourmet" e minimalista da tradicional feijoada brasileira.

A imagem do prato -com esferas de caldo de feijão, couve e laranja no lugar das porções fartas de carne, feijão e farofa- gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Internautas apelidaram a refeição preparada com técnicas de gastronomia molecular de "feijoada de rico" e brincaram com a aparência e tamanho do preparo.

Na prova da Unicamp, a questão retomou o episódio para discutir temas como desigualdade social e estilos de vida. Os vestibulandos foram convidados a analisar uma reprodução da prblicação e dois textos, um deles descrevendo a reação à postagem e outro abordando conceitos sobre o gosto das classes altas.

Segundo o gabarito extraoficial, a alternativa correta seria a letra D, que define a polêmica como "uma prática de distinção social das classes altas em relação às populares, pois simboliza um senso estético que valoriza a forma e aquilo que não é necessário, em vez da função". O gabarito oficial será divulgado pela Comvest, comissão organizadora do vestibular, na quarta-feira (29).

