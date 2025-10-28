Feijoada 'gourmet' de Chay Suede vira questão do vestibular da Unicamp

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:38
Um story publicado por Chay Suede há mais de três anos virou tema de uma questão no vestibular da Unicamp 2026, aplicado no último domingo (26). A publicação, feita em 2022, mostrava o ator capixaba saboreando uma "feijoadinha deliciosa" preparada pela chef Helena Rizzo. O prato viralizou na época por apresentar uma versão "gourmet" e minimalista da tradicional feijoada brasileira.
A imagem do prato -com esferas de caldo de feijão, couve e laranja no lugar das porções fartas de carne, feijão e farofa- gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Internautas apelidaram a refeição preparada com técnicas de gastronomia molecular de "feijoada de rico" e brincaram com a aparência e tamanho do preparo.
Na prova da Unicamp, a questão retomou o episódio para discutir temas como desigualdade social e estilos de vida. Os vestibulandos foram convidados a analisar uma reprodução da prblicação e dois textos, um deles descrevendo a reação à postagem e outro abordando conceitos sobre o gosto das classes altas.
Segundo o gabarito extraoficial, a alternativa correta seria a letra D, que define a polêmica como "uma prática de distinção social das classes altas em relação às populares, pois simboliza um senso estético que valoriza a forma e aquilo que não é necessário, em vez da função". O gabarito oficial será divulgado pela Comvest, comissão organizadora do vestibular, na quarta-feira (29).
