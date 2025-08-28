Famosos

Faustão recebe alta de hospital após transplantes de rim e fígado em São Paulo

Apresentador de TV estava sob cuidados no Hospital Albert Einstein desde o dia 21 de maio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:44

Fausto Silva (Faustão) Crédito: Reprodução/TV Globo

Faustão, que realizou transplantes de fígado e rim, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (28). O apresentador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.

Segundo o boletim médico, Faustão "se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados".

O apresentador foi internado em 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse. Neste mês, realizou dois transplantes de fígado, no dia 7, e um retransplante de rim, em 8 de agosto.

Agora, Faustão seguirá, em casa, com uso de medicamentos imunossupressores para diminuir a chance de rejeição dos órgãos transplantados e acompanhamento médico regular.

O artista enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.

