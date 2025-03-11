Fátima Bernardes revela que recusou convites para fazer novelas na Globo

A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Bella Pinheiro

Fátima Bernardes, 62, revelou que já foi convidada "várias vezes" para estrelar novelas na Globo, mas que sempre recusou por não ser uma profissional de artes cênicas.

Bernardes abordou o assunto ao ser questionada sobre a participação de influenciadores digitais em novelas. Durante participação no podcast comandado por Felipe Neto, ela disse discordar de quem acredita que personalidades das redes sociais não possam atuar. "Quem vai dizer se pode ou não ficar na novela é o público", afirmou.

A apresentadora destacou que fazer participação pode significar um teste, mas que se for para dar prosseguimento, o correto é se especializar. "Não acho nenhum problemas das pessoas experimentarem, às vezes começam como influenciadores, têm curiosidade em relação a esse trabalho... Eu só acho o seguinte: a partir do momento que for abraçar [a profissão] se dedica, estuda, mas não vejo nada de mal em transitar por ali, vê se vai gostar ou não, ou se tem talento".

Ela, porém, disse discordar de dar o protagonismo para influenciadores que não tem curso em atuação. Entretanto, a famosa ressaltou que esse é um "problema" de quem colocou o influencer nessa posição. "O problema é de quem achou que ia fazer um milagre e transformar aquela pessoa de imediato numa protagonista".

Na sequência, Fátima revelou que já recusou convites para fazer novelas por não ser atriz e que só fez participações como ela mesma. "Tenho muito respeito pela profissão de ator. Várias vezes falaram: 'você não gostaria de fazer uma novela?' Eu disse: 'não, porque não estudo para isso'. Já fiz várias [participações especiais], mas como eu mesma, porque não tem ninguém que faça eu mesma melhor que eu. Então como Fátima, eu fiz mais de dez, mas sempre no meu universo".