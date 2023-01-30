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BBB 23

Famosos se manifestam e pedem a saída de Gabriel Tavares do reality

Felipe Neto desabafa: 'Se o Gabriel sair com menos de 80% é uma aula de como funciona a sociedade'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 14:36

Cezar, Domitila e Gabriel disputam segundo paredão do BBB23
Cezar, Domitila e Gabriel disputam segundo paredão do BBB23 Crédito: Reprodução/GShow
Cezar Black, Gabriel Tavares e Domitila Barros estão no paredão. Mas o baiano pode respirar tranquilo, porque a disputa está acirrada mesmo entre o modelo e a miss. Na noite deste domingo (29), Gabriel foi crescer para cima da sister e perguntar porque ela 'expôs a Bruna' no discurso de permanência no reality, mas Domitila logo se pronunciou: "Em nenhum momento eu quis envolver a Bruna. É sobre você e suas atitudes".

ENTENDA O QUE ROLOU

Na hora que Tadeu Schmidt pediu para os emparedados justificarem porque deveriam continuar no BBB 23, Domitila citou as atitudes de Gabriel Tavares com Bruna Griphao.
"Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça. Eu vim aqui para jogar e para mostrar quem é Domitila Barros (...). Eu gostaria de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha a mais".
Nas redes sociais, a hashtag #ForaGabriel ficou nos Trending Topics do Twitter e vários famosos como Babu Santana, Felipe Neto e a influenciadora Dora Figueiredo já estão pedindo a saída do modelo.

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