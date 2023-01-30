Famosos se manifestam e pedem a saída de Gabriel Tavares do reality

Cezar, Domitila e Gabriel disputam segundo paredão do BBB23 Crédito: Reprodução/GShow

Cezar Black, Gabriel Tavares e Domitila Barros estão no paredão. Mas o baiano pode respirar tranquilo, porque a disputa está acirrada mesmo entre o modelo e a miss. Na noite deste domingo (29), Gabriel foi crescer para cima da sister e perguntar porque ela 'expôs a Bruna' no discurso de permanência no reality, mas Domitila logo se pronunciou: "Em nenhum momento eu quis envolver a Bruna. É sobre você e suas atitudes".

ENTENDA O QUE ROLOU

Na hora que Tadeu Schmidt pediu para os emparedados justificarem porque deveriam continuar no BBB 23, Domitila citou as atitudes de Gabriel Tavares com Bruna Griphao.

"Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça. Eu vim aqui para jogar e para mostrar quem é Domitila Barros (...). Eu gostaria de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha a mais".

Nas redes sociais, a hashtag #ForaGabriel ficou nos Trending Topics do Twitter e vários famosos como Babu Santana, Felipe Neto e a influenciadora Dora Figueiredo já estão pedindo a saída do modelo.

O Brasil pediu então vamos de #ForaGabriel #BBB23 — Babu Santana (@BabuSantana) January 30, 2023

HABLOU

É muito fácil jogar na conta do “não vamos falar disso pois é sobre a Bruna”



Não, a Bruna é a vítima, quem foi abusivo foi ele e isso é sobre ele e sobre mostrar que isso não é aceitável, nem aqui fora nem lá dentro!



Sou 300% #ForaGabriel https://t.co/kaZyf1LiEA — Dora Figueiredo ❤️‍🔥 (@dorafigueiredo) January 30, 2023

Indo estudar e não vou parar de comentar o BBB enquanto eu puder. Beijos e #ForaGabriel #FicaDomitila — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 30, 2023

Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos #ForaGabriel!



Para votar, acesse: https://t.co/y4rm3jORNm#TeamGriphao #BBB23 pic.twitter.com/vCrWVZ3BOx — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) January 30, 2023