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Política

Famosos reagem à inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos

Ex-presidente somente estará apto a se candidatar novamente em 2030. Entre as celebridades houve quem aprovasse e quem não concordou com a decisão do STF
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 17:04

 O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) está inelegível pelos próximos oito anos. Nesta sexta-feira (30), o Tribunal Superior Eleitoral condenou o político pelo placar final de 5 votos a favor e 2 contra.
Leandra Leal, Mario Frias, Gleici Damasceno e Thiago Gagliasso: famosos se pronunciam nas redes sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro
Leandra Leal, Mario Frias, Gleici Damasceno e Thiago Gagliasso: famosos se pronunciam nas redes sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Folhapress/Globo/Instagram
Os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram para reconhecer o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente. Raul Araújo e Kassio Nunes Marques se manifestaram para livrá-lo da acusação. Assim que saiu o resultado, vários famosos se manifestaram sobre a decisão.
O ator Armando Babaioff foi um dos primeiros a comentar a inelegibilidade de Bolsonaro: "Agora só falta a cadeia". A atriz Leandra Leal também comemorou: "Eu só vim aqui gritar bem alto: Inelegível". Já a cantora Zélia Duncan escreveu: "Larga esse país que não te pertence!".
Mario Frias saiu em defesa do ex-presidente: "Qual foi o crime de Jair Bolsonaro?". O ator Thiago Gagliasso também publicou uma foto ao lado de Bolsonaro. "Estou contigo, as pessoas de bem estão com o senhor", escreveu ele, na legenda.

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