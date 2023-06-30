Famosos reagem à inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) está inelegível pelos próximos oito anos. Nesta sexta-feira (30), o Tribunal Superior Eleitoral condenou o político pelo placar final de 5 votos a favor e 2 contra.

Leandra Leal, Mario Frias, Gleici Damasceno e Thiago Gagliasso: famosos se pronunciam nas redes sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Folhapress/Globo/Instagram

Os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram para reconhecer o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente. Raul Araújo e Kassio Nunes Marques se manifestaram para livrá-lo da acusação. Assim que saiu o resultado, vários famosos se manifestaram sobre a decisão.

O ator Armando Babaioff foi um dos primeiros a comentar a inelegibilidade de Bolsonaro: "Agora só falta a cadeia". A atriz Leandra Leal também comemorou: "Eu só vim aqui gritar bem alto: Inelegível". Já a cantora Zélia Duncan escreveu: "Larga esse país que não te pertence!".

Mario Frias saiu em defesa do ex-presidente: "Qual foi o crime de Jair Bolsonaro?". O ator Thiago Gagliasso também publicou uma foto ao lado de Bolsonaro. "Estou contigo, as pessoas de bem estão com o senhor", escreveu ele, na legenda.

LARGA ESSE PAÍS QUE NÃO TE PERTENCE!!! — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) June 30, 2023

Agora só falta a cadeia. — Babaioff (@babaioff) June 30, 2023

30 de junho deveria se tornar feriado.



Dia que Brasil ganhou o Penta.

Dia que o Brasil tornou Bolsonaro inelegível. pic.twitter.com/e70bR1OG09 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 30, 2023

Eu só vim aqui gritar bem alto: INELEGÍVEL — Leandra Leal (@leandraleal) June 30, 2023

Acho pouco, mas por hora eu vou comemorar. Com olhos bem abertos que eu sei que vem outro no lugar. #BolsonaroInelegível — paulinhabraun (@PaulinhaBraun) June 30, 2023