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Famosos postam vídeos do casamento de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro

Os dois se casaram nesta sexta-feira, 4, em Portugal, após 14 anos juntos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 11:35

Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro se casaram em Portugal
Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro se casaram em Portugal Crédito: Instagram/@ferodriguesoficial
Fernanda Rodrigues se casou com o diretor e ator Raoni Carneiro nesta sexta-feira, 4, depois de 14 anos juntos. A cerimônia oficial aconteceu na Quinta da Pacheca, em Lamego, Portugal. A atriz e o diretor são pais de Luisa, de 12 anos, e Bento, de 6 anos.
"Três anos de espera. Chegou o dia", escreveu a atriz nos stories do Instagram. Nas redes sociais, o que mais chamou atenção e ganhou o coração do público foi o momento em que Bento viu a mãe entrando na cerimônia. O pequeno de 6 anos não segurou as lágrimas ao ver Fernanda vestida de noiva:
Sandy, Lucas Lima, Fernanda Paes Leme, Paulo Vilhena e Susana Werner foram alguns dos artistas presentes na cerimônia.
"Poder ter toda família, melhores amigos, amigos recentes e antigos, para eles é como se cada um que estivesse aqui fosse e será para sempre padrinho ou madrinha desta cerimônia", disse o galã da Globo, em um trecho de vídeo publicado por Léo Fuchs, produtor e amigo de Fernanda.

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