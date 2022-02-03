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Felicidades ao casal!

Famosos na web, Rodrigo Malafaia e Leandro Buenno vão se casar nesta sexta

Pastor Silas Malafaia, assumidamente contra a comunidade LGBTQIAP+, é tio do jovem que oficializa união com noivo em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 14:17

O modelo Rodrigo Malafaia se casará com o namorado Leandro Buenno na sexta-feira, 4, em Mairiporã, São Paulo. O cantor foi participante do "The Voice Brasil", da TV Globo, e é sobrinho do pastor evangélico Silas Malafaia.
Em entrevista à revista "Quem", Rodrigo revelou que o pai dele pediu para que não se casasse e o irmão recusou o convite para ser padrinho na cerimônia.
O modelo Rodrigo Malafaia e o noivo Leandro Buenno: união feliz
O modelo Rodrigo Malafaia e o noivo Leandro Buenno: união feliz Crédito: Reprodução/ Instagram @rodrigowm
Silas Malafaia, tio de Rodrigo, é assumidamente contra a comunidade LBGTQIAP+ e sempre grava vídeos sobre o tema nas redes sociais.
"Quem me acompanha sabe o que eu quero propagar. Sempre serei 100% honesto e sei que isso pode pesar muito. Mas o amor vence sempre no final e é por isso que ainda estou aqui. Amo vocês", escreveu Rodrigo Malafaia em uma série de stories que fez no Instagram.

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Na noite da quarta-feira, 2, ele participou do jantar pré-casamento com o noivo e outros convidados. Nas redes sociais, Rodrigo e Leandro estão em contagem regressiva para a celebração e publicam diversas fotos juntos.

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