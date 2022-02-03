Famosos na web, Rodrigo Malafaia e Leandro Buenno vão se casar nesta sexta

O modelo Rodrigo Malafaia se casará com o namorado Leandro Buenno na sexta-feira, 4, em Mairiporã, São Paulo. O cantor foi participante do "The Voice Brasil", da TV Globo, e é sobrinho do pastor evangélico Silas Malafaia.

Em entrevista à revista "Quem", Rodrigo revelou que o pai dele pediu para que não se casasse e o irmão recusou o convite para ser padrinho na cerimônia.

O modelo Rodrigo Malafaia e o noivo Leandro Buenno: união feliz Crédito: Reprodução/ Instagram @rodrigowm

Silas Malafaia, tio de Rodrigo, é assumidamente contra a comunidade LBGTQIAP+ e sempre grava vídeos sobre o tema nas redes sociais.

"Quem me acompanha sabe o que eu quero propagar. Sempre serei 100% honesto e sei que isso pode pesar muito. Mas o amor vence sempre no final e é por isso que ainda estou aqui. Amo vocês", escreveu Rodrigo Malafaia em uma série de stories que fez no Instagram.