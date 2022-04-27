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BBB 22

Famosos elogiam Tadeu Schmidt e dizem que ele é o vencedor do BBB 22

Apresentador conquistou celebridades com jeito carismático
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:48

Apresentador Tadeu Schmidt
Apresentador Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução
Arthur Aguiar venceu o Big Brother Brasil 22 (Globo) e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas o mais elogiado da noite pelos famosos foi o apresentador do reality, o jornalista Tadeu Schmidt. Em sua estreia no BBB, Schmidt conquistou as celebridades com seus discursos emocionados e jeito carismático.
"Meu amigo, você está brilhando muito", disse o apresentador Marcos Mion, em dia de final do BBB 22. "Que energia boa você está trazendo pra gente";
"O vencedor é o Tadeu e acabou", declarou o youtuber e empresário Felipe Neto.
Colega do jornalista na Globo, a apresentadora Fátima Bernardes contou que sempre gostou de ver Schmidt em ação e disse que ele é divertido, inteligente, educado e bem informado. "Não tinha como dar errado", concluiu.
"Arrasou muito", opinou a atriz Giovanna Ewbank.
Nesta terça (26), ele quebrou o protocolo após chamar os finalistas Arthur, Paulo André e Douglas para o jardim, onde aconteceria o programa ao vivo.
"Eu estou tão empolgado que eu queria gritar aqui no microfone. E quer saber de uma coisa? Protocolo coisa nenhuma. Eu quero abraçar vocês", disse o jornalista. Os brothers deram um abraço coletivo e pularam com o apresentador.
Ex-BBBs, como Camilla de Lucas, também elogiaram Schmidt. "Eu admiro muito o Tadeu. Excelente profissional", ela disse.
"Foi o verdadeiro campeão dessa edição. Que ser humano incrível", afirmou Natália Deodato.
"No pódio montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é o campeão do BBB 22, Tadeu", opinou Lumena Aleluia.
O sucesso do novo apresentador do reality foi um dos destaques do Twitter nesta temporada. O nome dele figurou por 184 horas nos tópicos mais comentados no Brasil e 143 horas nos tópicos mais comentados do mundo.
No final de 2021, o jornalista deixou o Fantástico (Globo), após 14 anos à frente do programa, com direito a vídeo de homenagem, música de Paulo Ricardo e muita emoção.
Schmidt assumiu o Big Brother Brasil 22 após Tiago Leifert deixar o comando do programa. Ele foi substituído por Maju Coutinho no Fantástico.
Durante a despedida, afirmou que faria um treino para os famosos discursos de despedida do BBB e agradeceu à equipe e aos telespectadores, "principalmente àqueles que dizem gostar de futebol pelo jeito que o Fantástico faz futebol".

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