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Um mês após morte...

Família ainda não abriu diário de Marília Mendonça encontrado em avião

O caderno foi encontrado nos destroços da aeronave. A informação foi dada pelo irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, em entrevista ao jornal O Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:40

Acidente matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em Minas Gerais.
Acidente que matou a cantora Marília Mendonça completa um mês Crédito: Montagem | Reuters/folhapress
Um mês após a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente de avião em Minas Gerais, a família da cantora ainda não abriu o diário da cantora. O caderno foi encontrado nos destroços da aeronave.
A informação foi dada pelo irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, em entrevista ao jornal O Globo. Ele disse que a família ainda não "tem cabeça" para isso, mas não descartou que isso seja feito.
"A gente ainda não o abriu. Mas com certeza tem bastante coisa ali. Bastante coisa pessoal, e muita letra de música. A gente está preservando isso para abrir no momento certo. Não sabemos quando teremos peito e cabeça para abrir esse caderno", disse na entrevista.

NOVA MÚSICA

Na quinta-feira (2), foi lançada a música e o clipe de "Calculista". A música é da dupla Dom Vittor e Gustavo. Este último é o irmão mais novo de Marília e sempre disse que a irmã era sua maior incentivadora. A dupla gravou a canção com Marília há vários meses.
Dom Vittor e Gustavo iniciaram a parceria neste ano, sob as bênçãos de Marília. Eles lançaram as primeiras músicas no dia 15 de outubro, poucos dias antes da morte da cantora.

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