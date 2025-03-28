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Saúde

Fafá de Belém tem crise de burnout e cancela compromisso

Cantora diz que recebeu recentemente o diagnóstico da doença pelos médicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2025 às 08:39

Fafá de Belém no Círio de Nazaré
Fafá de Belém no Círio de Nazaré Crédito: Aryanne Almeida - Varanda de Nazaré
Fafá de Belém, 68, usou as redes sociais para contar que está enfrentando um problema de saúde. A cantora relatou que, devido a uma crise de burnout, precisou cancelar uma palestra que aconteceria na tarde desta quinta-feira (27).
Ela revelou ter recebido recentemente o diagnóstico da síndrome de burnout, cujos sintomas incluem exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultantes de rotinas de trabalho desgastantes.
"Estou passando por isso agora e, como a nossa relação por aqui sempre foi de transparência e verdade, decidi falar com vocês sobre", afirmou em um post no Instagram.
Na sequência, Fafá tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando da crise. "Estou bem! Fiquem tranquilos! Decidi falar sobre o tema porque isso pode ajudar outras pessoas. Por favor, se cuidem e cuidem da sua saúde mental. Não pensem duas vezes diante de qualquer sinal de esgotamento e procurem ajuda médica."
Por fim, ela agradeceu o apoio dos fãs: "A todos que me abraçam e me enchem de amor pelos palcos da vida, saibam que vocês sempre me curam."

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