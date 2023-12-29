Globo exibe especial Agora Vai, com Fábio Porchat, neste domingo (31) Crédito: Paulo Belote/Rede Globo

Acostumado a ver retrospectivas no final do ano, o público da Rede Globo terá desta vez a oportunidade de assistir a um programa de perspectivas. "Agora Vai", o especial de fim de ano de Fabio Porchat, não antecipa acontecimentos, não faz previsões, mas sim planeja de forma divertida o que o brasileiro precisa fazer, mês a mês, para ter um ano perfeito. A atração será exibida neste domingo (31), logo após "Temperatura Máxima".

"Quando a Globo me chamou para fazer o especial de fim de ano, eles falaram: 'Só não vamos fazer retrospectiva, a gente quer pensar para frente', e eu pensei: 'para frente não dá mais tempo, já é agora! Não tem tempo para criar isso!' E é isso! Tudo no Brasil é correndo e de última hora, então vou fazer um programa para planejar o próximo ano, para fazer tudo com mais calma; foi uma ideia de tirar sarro dessa brincadeira de que o brasileiro não se prepara nunca; eu sei, porque sou brasileiro, também estou nessa", brinca Porchat.

De anjo à galinha, passando por ginasta e Papai Noel, os figurinos utilizados por Fabio Porchat no especial são um detalhe à parte na dinâmica do programa, que é versátil, e dinâmico.

"É um programa que mistura esquetes, com depoimento das pessoas, entrevistas e bate-papos, e a agilidade do programa tem que ter a agilidade do comediante que está fazendo. Como sou acelerado, acredito que o especial vai ser acelerado também", continua o apresentador e humorista.

Além de entrevistas na rua, "Agora Vai" traz Daniele e Diego Hypolito, Evelyn Castro, Marcelo Adnet, Milton Cunha, Noemia Oliveira, Sandra Annenberg e Tadeu Schmidt em situações inusitadas que só poderiam acontecer em um programa com a cara do brasileiro.

"Acho essa expressão genial para usarmos no último dia do ano, e pensando no ano que vai entrar: 'agora vai!' A gente brinca muito com isso, e é ótimo fazer um programa com esse astral leve. Acho que estamos precisando. No fim de ano sempre é bom deixar para trás o que foi ruim, entrar com o pé direito no ano seguinte, e acreditar que, naquele ano, 'Agora Vai'! E o Fabio brilha, seja fazendo stand-up, seja fazendo esquetes, ou entrevistando. O público pode esperar por gargalhadas. Está um programa leve, divertido, com bastantes participações”, complementa Daniela Gleiser, diretora artística da atração.