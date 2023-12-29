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Globo exibe especial Agora Vai, com Fábio Porchat, neste domingo (31)

Atração, que vai ao ar no último dia de 2023, não antecipa acontecimentos ou faz previsões, mas planeja de forma divertida o que o brasileiro precisa fazer, mês a mês, para ter um ano perfeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 10:46

Globo exibe especial Agora Vai, com Fábio Porchat, na noite do Réveillon 2024
Globo exibe especial Agora Vai, com Fábio Porchat, neste domingo (31) Crédito: Paulo Belote/Rede Globo
Acostumado a ver retrospectivas no final do ano, o público da Rede Globo terá desta vez a oportunidade de assistir a um programa de perspectivas. "Agora Vai", o especial de fim de ano de Fabio Porchat, não antecipa acontecimentos, não faz previsões, mas sim planeja de forma divertida o que o brasileiro precisa fazer, mês a mês, para ter um ano perfeito. A atração será exibida neste domingo (31), logo após "Temperatura Máxima".
"Quando a Globo me chamou para fazer o especial de fim de ano, eles falaram: 'Só não vamos fazer retrospectiva, a gente quer pensar para frente', e eu pensei: 'para frente não dá mais tempo, já é agora! Não tem tempo para criar isso!' E é isso! Tudo no Brasil é correndo e de última hora, então vou fazer um programa para planejar o próximo ano, para fazer tudo com mais calma; foi uma ideia de tirar sarro dessa brincadeira de que o brasileiro não se prepara nunca; eu sei, porque sou brasileiro, também estou nessa", brinca Porchat.
De anjo à galinha, passando por ginasta e Papai Noel, os figurinos utilizados por Fabio Porchat no especial são um detalhe à parte na dinâmica do programa, que é versátil, e dinâmico.
"É um programa que mistura esquetes, com depoimento das pessoas, entrevistas e bate-papos, e a agilidade do programa tem que ter a agilidade do comediante que está fazendo. Como sou acelerado, acredito que o especial vai ser acelerado também", continua o apresentador e humorista.
Além de entrevistas na rua, "Agora Vai" traz Daniele e Diego Hypolito, Evelyn Castro, Marcelo Adnet, Milton Cunha, Noemia Oliveira, Sandra Annenberg e Tadeu Schmidt em situações inusitadas que só poderiam acontecer em um programa com a cara do brasileiro.
"Acho essa expressão genial para usarmos no último dia do ano, e pensando no ano que vai entrar: 'agora vai!' A gente brinca muito com isso, e é ótimo fazer um programa com esse astral leve. Acho que estamos precisando. No fim de ano sempre é bom deixar para trás o que foi ruim, entrar com o pé direito no ano seguinte, e acreditar que, naquele ano, 'Agora Vai'! E o Fabio brilha, seja fazendo stand-up, seja fazendo esquetes, ou entrevistando. O público pode esperar por gargalhadas. Está um programa leve, divertido, com bastantes participações”, complementa Daniela Gleiser, diretora artística da atração.

Atualização

29/12/2023 - 12:01
O horário correto da exibição de Agora Vai, com Fábio Porchat, é 14h15 de domingo (31) e não na noite de Réveillon. A matéria foi corrigida

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